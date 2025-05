Almeida, sobre su boda con Teresa Urquijo: «Estaba casi resignado hasta que apareció ella»

Ayer jueves 4 de enero salió a la luz la noticia de la boda entre José Luis Martínez-Almeida (48 años) y su novia, Teresa Urquijo (26), después de dos años de relación. Una información adelantada por la revista 'Semana', donde además informaron que la pareja contraerá matrimonio en una ceremonia religiosa el próximo sábado 6 de abril, tras lo cual se celebrará el convite junto a sus invitados en 'El canto de la cruz', una finca a las afueras de Madrid que pertenece a la familia de ella, concretamente propiedad de su abuela materna, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del Rey Juan Carlos y hermana del anterior duque de Calabria.

Poco más de 24 horas después de que los medios de comunicación se hicieran eco de esta noticia, ha sido el propio alcalde de Madrid el que ha confirmado la feliz nueva.

«Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí», ha escrito el político junto a una imagen en blanco y negro de la pareja en un paseo marítimo.

Muchas han sido las reacciones al anuncio oficial por parte de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. «Que maravilla», ha escrito la chef Samantha Vallejo-Nágera. «Enhorabuenaaaaa! Será en el Wanda el enlace?», ha comentado el tenista Feliciano López en relación ala afición de Almeida por el Atlético de Madrid. Cristina Cifuentes, Tamara Falcó, Victoria Federica o Marta Barrachina Mateu, han sido tan sólo algunos de los famosos que le han dedicado unas bonitas palabras para felicitar a la pareja.

Noviazgo

Tan solo siete días después de que José Luis Martínez-Almeida obtuviese la mayoría absoluta en las elecciones municipales de Madrid -el pasado 28 de mayo- salió a la luz su relación con Teresa Urquijo, 22 años menor que él.

La pareja, que llevaba seis meses de noviazgo cuando se publicó la noticia, aprovechó la filtración en la prensa para la presentación oficial de la joven. La plaza de toros de Las Ventas fue el escenario elegido por al alcalde de Madrid para acudir por primera vez a un acto público junto a su novia. Eso sí, ambos dejaron claro que aunque a partir de entonces no se esconderían, querían vivir su historia de amor con total discreción.