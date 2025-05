El multimillonario Barry Diller se declara gay a los 83 años tras 24 años casado con Diane von Furstenberg

'La verdad sobre nosotros después de todos estos años' es el revelador título del artículo escrito para el 'New York Magazine' por el multimillonario Barry Diller, quien a sus 83 años se ha declarado por primera vez abiertamente gay después de 24 años de matrimonio con la diseñadora y aristócrata Diane von Furstenberg.

«Si bien ha habido muchos hombres en mi vida, solo ha habido una mujer, y no llegó a mi vida hasta que cumplí 33 años», ha escrito el multimillonario en un artículo previo a la publicación de sus memorias, 'Who Knew', que promete toda tormenta de emociones. «Nunca he cuestionado la autoridad fundamental de mi sexualidad sobre mi vida (solo temía la reacción de los demás)», ha destacado.

El empresario y presidente del IAC ha escrito que cuando empezó a salir con Diane von Furstenberg, ahora de 78 años, tras conocerse en 1974, «nunca cuestionó que su imperativo biológico fuera tan fuerte en su heterosexualidad como lo había sido su opuesto». Añadió que cuando el romance surgió, su «primera reacción fue: '¿Quién lo diría?'».

Diane y el príncipe Egon von Furstenberg

La pareja tuvo una relación intermitente durante años y se separó en 1981 antes de reunirse finalmente en 1991. Se casaron en 2001, pero no tuvieron hijos. Sin embargo, la diseñadora tiene dos hijos adultos de su anterior matrimonio con el príncipe Egon von Furstenberg: Alexander von Furstenberg, de 55 años, y Tatiana von Furstenberg, de 54.

Barry Diller solo ha estado casado con Diane y ha añadido en su escrito que es «muy consciente» de que su relación con la diseñadora «ha causado confusión y mucha especulación», aludiendo a que su círculo íntimo conocía su gusto por los hombres. «Una relación que comenzó con indiferencia y luego explotó en un romance tan natural para nosotros como respirar, nos sorprendió a nosotros y a todos los demás. Realmente es el milagro de mi vida», ha descrito no sin lirismo.

Además, el multimillonario ha añadido que sus 24 años de matrimonio fueron consagrados a «un amor único y completo» y que «sencillamente fue una explosión de pasión que se prolongó durante años». Asimismo, ha confesado: «Y sí, también me gustaban los chicos, pero eso no entraba en conflicto con mi amor por Diane. No puedo explicármelo ni a mí mismo ni al mundo». De paso, ha agregado que Diane y él estaban «de alguna forma cósmica destinados el uno al otro».

El avance de los tiempos

Barry Diller se ha mostrado encantado con el avance de los tiempos y la apertura de mentes, afirmando que se identificaba con las perspectivas modernas sobre las identidades sexuales, que son «mucho más fluidas y naturales, sin todos esos límites rígidamente definidos del siglo pasado».

Y no parece que Diane von Furstenberg se haya visto sorprendida por las palabras de su marido, pues un representante de la diseñadora ha declarado a 'Page Six' en respuesta al artículo que «el secreto para honrar el amor y la vida es no mentir nunca», una cita atribuida a la escritora Diane Chamberlain.

Se desconoce la situación actual de la relación entre la pareja tras la admisión pública, pero hasta el momento no hay noticias de que se hayan separado ni que ninguna de las partes haya solicitado el divorcio.

En 2010, Diane von Furstenberg compartió una curiosa reflexión sobre su matrimonio en declaraciones a 'Page Six': «Barry me ha amado incondicionalmente durante 34 años. Lo dejé y me fui con otros hombres, pero siempre terminaban celosos de Barry y no al revés. Al final me consiguió, y me alegro de que me haya conseguido. Es el pilar de nuestra familia». También confesó que no dormían juntos. «Me gusta así», confirmó.

