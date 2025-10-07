La madre de Mario Biondo arremete contra Raquel Sánchez Silva: «Dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho»

Doce años después de la traumática muerte del cámara italiano Mario Biondo, un nuevo giro de guion vuelve a reabrir viejas heridas. Ayer, la Audiencia de Madrid apuntó que el fallecimiento del que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no haber sido un suicidio, tal como ya exponía en agosto de 2022 la resolución del Tribunal de Palermo, que señaló que el homicidio podía haber sido la causa probable de su muerte.

Según informaron este pasado lunes los abogados de la familia Biondo, las tres magistradas que firman el auto señalan en su escrito que «se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida». Pese a ello, desestiman el recurso de apelación formalizado «por cosa juzgada» y por eso ahora desde Vosseler Abogados recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

«Es una gran victoria, pero ahora queremos saber quién ha matado a mi hijo», advirtió ayer Santina, madre de Mario Biondo, en 'Y ahora Sonsoles'. «Hace años y años que estoy peleando y finalmente se ha abierto una puerta», añadió en referencia a la incansable lucha de la familia del italiano por demostrar que Mario no se suicidó, sino que le mataron.

Homicidio

Cabe recordar que tan solo siete meses después de su fallecimiento, sus padres consiguieron un permiso para exhumar el cuerpo y que volviese a ser analizado. Dos forenses contratados por la familia sentenciaron entonces que por cómo se encontraba el cuerpo, «sería incompatible con un posicionamiento voluntario en el ámbito de una dinámica suicida y las fuerzas físicas en juego no habrían permitido que la cabeza apareciese en la posición en que se encontró». Sin embargo, la Audiencia Provincial cerró el caso en junio de 2016. Pese a todo, la familia de Mario Biondo no se rindió y logró que en 2018 el cuerpo volviera a exhumarse por segunda vez para una tercera autopsia, llevada a cabo en el Instituto Anatómico del Policlínico de Palermo. Casi un año después los profesionales que trabajaron en ella sentenciaron que el marido de Raquel Sánchez Silva no se quitó la vida de forma voluntaria y determinó que el homicidio doloso como causa del fallecimiento.

Una de las exhumaciones de Mario Biondo gtres

«Finalmente, también en España se reconoce que a mi hijo le mataron, que no fue un suicidio. La gente pensaba que éramos una familia de locos, que no aceptamos que Mario era un drogadicto... terrible», ha dicho Santina en 'El programa de Ana Rosa'. Momento en el que aprovecha para arremeter contra Raquel Sánchez Silva, quien fuera su nuera: «Su comportamiento con nuestra familia es muy sospechoso. La familia de su marido lucha por saber la verdad, y ella debería estar de nuestro lado», asegurando que de ella no tiene noticias desde el fallecimiento de su hijo: «Nunca ha llamado al móvil para decir una palabra. Nunca. Solo en el funeral, y después desapareció. Solo tengo un correo en el que me dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho. Muy mala, muy mala».