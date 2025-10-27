Luis Zahera, sobre su rutina de alimentación y descanso a los 60 años: «Yo hago ayuno intermitente. A partir de las 19:00 horas no como nada. Y a las 21 me voy a dormir»

Mantener una alimentación sana y equilibrada y combinarlo con algo de ejercicio físico es uno de los secretos para envejecer tan solo en edad y no en apariencia.

El actor gallego Luis Zahera, a sus casi 60 años, es una más de ... muchas caras conocidas que manifiestan públicamente la importancia de cuidar hasta el más mínimo detalle.

El ganador de dos premios Goya (en 2019 y 2023) como mejor actor de reparto declaró en una entrevista en La Alacena Roja uno de sus alimentos preferidos. «Mi vicio gastronómico son las ostras. Eso es lo que más me gusta en el mundo».

Un alimento muy saludable que destaca por sus múltiples beneficios nutricionales y para la salud general. Una demostración más de que Zahera se toma muy en serio su imagen.

El ayuno interminente es sus diferentes variables se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos. Una práctica que también ha incorporado el actor natural de Santiago de Compostela, exitoso por sus interpretaciones en El reino o As bestas.

En 2024, Zahera fue invitado de David Broncano a La Resistencia, antes de que el programa cambiara de Movistar Plus+ a TVE. Fue entonces cuando Luis Zahera desveló su estricto plan de alimentación.

«Yo hago ayuno intermitente. A partir de las 19:00 horas no como nada. La vida de top model es muy jodida. Si como después me da reflujo, soy mayor», reconocía.

La prueba de que se puede tener éxito, levantarse a las 5am y no ser un gilipollas. Luis Zahera es el mejor, que haga lo que quiera. pic.twitter.com/TqhMaYEJJt — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 2, 2024

Asimismo, contó que su rutina incluye madrugar para salir a caminar rápido e incluso hacer escaleras, y que esto lo complementa con ejercicios sencillos en casa como pesas. «¿Burpees? ¿Qué es eso? A mí háblame normal, en castellano», le contestó a Grison cuando este le preguntó si las incorporaba en su rutina de ejercicios.

Zahera, en cambio, al realizar la última comida a una hora muy temprana, ha de aprovechar el día desde primerísima hora. «Me levanto a las 5:00 de la mañana a salir a correr. Bueno, camino rápido, como Mariano Rajoy», bromeaba durante su intervención en La Resistencia. Esto lo combina con tramos de escaleras con los que sustituye cualquier actividad física en el gimnasio. En casa hace trabajo con «pesitas de 3 kilos».