Kim Kardashian revela que le han diagnosticado un aneurisma

Kim Kardashian (45 años) lo tiene todo, o eso parece: dinero, empresas de éxito, acaba de estrenar una serie en la que debuta como protagonista, una familia preciosa... lo que pocos conocen es todo a lo que se tiene que enfrentar tras las cámaras. ... Parte de ese reto se muestra en 'Las Kardashian', el 'reality' que tiene con su madre y sus hermanas y que en España se emite en Disney+. Y ha sido en uno de los vídeos promocionales en donde ha desvelado que le han diagnosticado un aneurisma cerebral.

Un aneurisma es una protuberancia en forma de globo, y se puede presentar en cualquier vaso sanguíneo. En el caso de Kim Kardashian se lo han encontrado en el cerebro, tras un escáner de resonancia magnética, y resulta preocupante porque si ese abombamiento estallara produciría un sangrado en el cerebro.

Se deben a una debilidad en las paredes arteriales que puede ser congénita o desarrollada debido a una alta presión arterial, tabaquismo o consumo de drogas, entre otras dolencias. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas situaciones no son graves y, sobre todo si son pequeños, no tienen por qué producir problemas mayores.

En el primer episodio de la nueva temporada, Kim admite que está pasando una etapa de especial estrés, y justifica así el aneurisma. Primero porque hace algunos meses se presentó al examen por el que podrá ejercer como abogada en Estados Unidos tras haber superado el primer test hace tres años. Según contó en el pódcast 'Call Her Daddy', será en noviembre cuando reciba la nota y continúe a su siguiente etapa profesional. Tal y como explicó, su intención es trabajar durante un tiempo para otros y así descubrir si le gusta ir a juicio antes de comenzar su propio bufete. Si no aprueba en esta ocasión planea volver a presentarse.

Pero su futuro como abogada no es lo único que estresa a Kim. En el último año su relación con Kanye West, de quien se divorció en 2021, está atravesando un fuerte bache. La polifacética artista ha confesado que se ha sentido «muy retada» por el cantante, que le acusa de apartarle de sus hijos, entre otros. «Tengo psoriasis otra vez», admite en las nuevas imágenes, como prueba de la tensión a la que está sometida. Esta dolencia de la piel se trata de una respuesta autoinmune a procesos de estrés o ambientales, entre otras causas, y produce lesiones de todo tipo. No es contagiosa, pero puede ser hereditaria.

Sus hijos, su prioridad

Su prioridad, en todo este proceso con su expareja y su salud mental, son sus cuatro hijos, North (12 años), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6). «Cuando crezcan van a verlo. Mi trabajo como madre es asegurarme de que, en el momento en el que está pasando, estén protegidos», expresa.

En el mencionado pódcast de Alex Cooper, Kim Kardashian ha puesto algún ejemplo de cómo era la relación con Kanye West en la etapa en la que sufría brotes sin ningún tipo de ayuda. «De repente un día me levantaba y había regalado todos nuestros coches», reveló. La fundadora de 'Skims' admite que, incluso aunque la situación llegó a ponerse muy fea, sintió culpabilidad por romper la relación, pensando que todo el mundo la juzgaría por 'abandonar' al rapero en medio de una crisis de salud mental. Sin embargo, todo su entorno entendió que ponerse a sí misma y a sus hijos en una posición segura era una prioridad.