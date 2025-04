Vicky Martín Berrocal se consolida como la Kardashian española: encuentra las siete diferencias

Este jueves Vicky Martín Berrocal ha dado el notición. La diseñadora y su familia serán las protagonistas de un nuevo 'docureality' que se estrena el próximo 20 de mayo en Movistar Plus+. «Detrás de un gran apellido, hay cuatro grandes mujeres», dice la publicidad que han compartido con sus seguidores. Y una de las primeras reacciones ha sido, por supuesto, la de señalar lo parecido que ese primer adelanto es a cualquier promo de 'Las Kardashian'.

Las cuatro mujeres vestidas en colores tierra, sobre un fondo beis y en un pedestal de color blanco, parece emular -junto con el título- al conocido 'reality' de Kim Kardashian y sus hermanas. Un programa que lleva emitiéndose casi 18 años a lo largo de diferentes etapas de sus vidas. Actualmente puede verse en Disney+ con el nombre de 'The Kardashians', que va por la temporada seis, tras haber comenzado su andadura como 'Keeping Up with the Kardashians' y haber emitido 20 ediciones.

Además, como en 'Las Kardashian' están Kris Jenner, sus hijas y sus nietas, en este caso están Victoria, sus hijas y su nieta Alba. «Detrás de una gran mujer siempre hay otra gran mujer», asegura el póster de la nueva serie, que estará formado solo por cuatro episodios de 50 minutos que se ha rodado en los últimos meses. «Descubriremos a tres generaciones de mujeres, empoderadas, luchadoras, a las que no les ha condicionado ni la fama ni el qué dirán«, aseguran desde Movistar Plus+.

«No es tipo el 'reality' de Georgina (que acaba de estrenar tercera temporada en Netflix), sino que es un 'docureality' basado en la vida de una familia formada por mujeres y la relación entre ellas. Especialmente Vicky como diseñadora y comunicadora y Alba como creadora de contenido», comentaba el pasado mes de septiembre a ABC una fuente cercana al proyecto.

Sin embargo, las Kardashian también empezaron con la intención de mostrar sus negocios. De hecho, si comenzaron su 'reality' fue para poder enseñar y promocionar su tienda Dash, una boutique multimarca que abrieron por aquella época en Los Ángeles. Desde entonces, todos los negocios que han ido creando han tenido un trocito de emisión en el programa. Desde SKIMS -la firma de ropa interior de Kim- hasta Kylie Cosmetics, pasando por Good American -la marca de vaqueros de Khloé- o Poosh -la de estilo de vida de Kourtney-. Incluso el tequila que ha creado Kendall ha tenido su espacio. Por lo tanto, podría decirse que han podido comprobar la eficacia de mostrar sus proyectos en televisión.

Este proceso no solo sirve para destacar sus perfiles profesionales. «El docu me ha hecho darme cuenta de mil cosas a las que le tengo que seguir poniendo un buen foco», comenta Alba en sus redes sociales. Se refiere a su salud mental, que según explica necesita mucha atención todavía.

Alba Díaz Martín MOVISTAR PLUS+

Pero si bien Vicky y Alba son más o menos conocidas, Rocío y su madre Victoria serán el gran descubrimiento para el público. La diseñadora ha asegurado en varias ocasiones que ambas mujeres han sido la inspiración de su vida, por lo que ahora podrá descubrirse cuáles son sus dinámicas familiares. ¿Quién será el villano? ¿Y el favorito del público? Si bien 'Las Kardashian' van alternando quién representa a cada personaje, hay otros proyectos de este tipo como el de Aitana o el de María Pombo que se han encontrado sorpresas tras la emisión.

En el caso de Aitana, su padre Cosme se ha convertido en protagonista involuntario. En el de María Pombo su abuela, debido a la relación que tiene con sus nietas. En esta ocasión será cuestión de tiempo ver el resultado.