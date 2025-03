Joaquín Campos: «La familia de Edwin Arrieta ha vuelto a pedir la pena de muerte para Daniel Sancho porque hay mucho dinero en juego»

«Si Rodolfo Sancho no está de acuerdo con lo que digo que me denuncie. Hasta ahora no lo ha hecho porque no tiene ninguna base para desmontar todo lo que estoy contando sobre el caso de su hijo, al día de hoy un asesino que descuartizo a otro hombre. Ya estoy cansando de que vaya diciendo cada vez que le ponen un micrófono que miento». De esta manera se expresaba para ABC el escritor Joaquín Campos, autor de 'Muerte en Tailandia', que va ya por la cuarta edición y está haciéndose viral en redes.

El caso del nieto de Sancho Gracia ha vuelto a polemizarse desde que esta semana la familia del cirujano asesinado ha pedido de nuevo la pena de muerte para Daniel Sancho. En el recurso interpuesto ante la corte tailandesa, la defensa de los familiares ha solicitado que se cambie el grado de cadena perpetua, con el que le han condenado, por el de pena de muerte. Hasta el momento los familiares del colombiano, auspiciándose en sus creencias católicas, habían desestimado esa condena: siempre habían manifestado por activa y por pasiva que eran católicos y no querían su muerte. Pero ahora este cambio de actitud responde, según el escritor Joaquín Campos, a un tema económico: «Este giro que dan es todo por dinero. La indemnización podría triplicarse y dado que la defensa de Daniel también ha recurrido, ellos ahora se apuntan al carro de obtener más beneficios económicos».

Para el escritor, el crimen es tan antiguo como la humanidad. Mmatar es fácil y está al alcance de cualquiera, lo difícil es deshacerse del cadáver y esculpir el crimen perfecto. Y eso es lo que no hizo bien el nieto de Sancho Gracia el día que tuvo, según su opinión, «la arrogante idea de ir a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta, cuando ya había esparcido su cuerpo en 17 trozos por distintos lugares de la isla donde le asesinó». Este mismo miércoles la defensa de Daniel, representada por el abogado García Montes, presentó un recurso de 400 páginas en el Tribunal de Tailandia contra la sentencia para que el caso vuelva a revisarse.

Su padre, Rodolfo Sancho, ha vuelto a pronunciarse en los micrófonos de la calle, para decir que no van a cejar en la lucha. Desde que se leyó la sentencia hace ya siete meses, el actor no ha vuelto a visitar a su hijo. Según Joaquín, Rodolfo Sancho no puede viajar al país por una supuesta deuda de 200.000 euros que tiene con «una señora tailandesa». Esa «señora tailandesa» a la que se refiere el escritor es Alice Keartjareanlap, asistente del equipo jurídico de Rodolfo Sancho sobre la que planea la sombra de un presunto chantaje a la familia. «Era la representante legal de Daniel en Tailandia, algo extrañísimo. Explota el caso Alice, sobre todo, cuando ha salido a la luz que se está pidiendo dinero a Rodolfo y a Silvia en relación a algo que aún no sabemos».

Edwin le llevó una alianza a Daniel antes de morir

Daniel Sancho lleva casi siete meses en la prisión tailandesa de Surat Thani, donde cumple condena a cadena perpetua por el asesinato y el descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Este miércoles, le comunicaron que su defensa había presentado un recurso ante su sentencia condenatoria ante el Tribunal Provincial de Samui. Daniel sigue confiado en que pronto pueda ser trasladado a una cárcel española. Es lo que le mantiene en pie: «Lo primero que tiene que hacer», significa Joaquín Campos, «es pedir perdón y mostrar arrepentimiento y reconocer su crimen, cosa que no ha hecho. Su padre llegó hasta la misma Casa Real, Ministerio del Interior... y todos le han contestado lo mismo: que esos no son los cauces que debe seguir, porque no asumen competencias».

El tribunal de Koh Samui en Tailandia declaró a Daniel culpable de asesinato premeditado, y ahora la defensa vuelve a insistir en su recurso que la muerte de Edwin Arrieta fue un accidente. «Rodolfo Sancho le ha hecho flaco favor a su hijo haciéndole asumir a Daniel la descabellada versión de los abogados, diciendo que Arrieta perdió la vida tras un golpe recibido durante una pelea entre ambos cuando se defendía porque iba a ser violado. Pero el tribunal tailandés no le creyó, consideró que la prueba presentada en el juicio era sólida y clara, concluyendo que el crimen fue premeditado. La defensa ha errado en todo. Nadie se ha creído nada, ridículo todo».

El escritor mantiene que se ha querido blanquear este caso en España. «Mira, Arrieta llegó a la isla con dos alianzas porque quería formalizar la relación con Daniel, del que estaba profundamente enamorado. Ya tenían visto el piso en Madrid, un restaurante para que lo dirigiera Daniel y él una clínica en Barcelona. Todo esto no concuerda con el perfil de un violador que horas antes de llegar a Tailandia le dice en un WhatsApp: «Chiqui, mucho te debo de querer para cruzar medio mundo, 20.000 kilómetros desde Chile para ir a verte».

Una clínica en Marbella, restaurantes y yate en Puerto Banus

El escritor, que asistió el jueves en Marbella al Foro de encuentros con la cultura en Marbella, en Trocadero Arena, informó que «uno de los primeros destinos que contempló Edwin Arrieta para montar su clínica de estética fue Marbella». «Tanto a él como a Daniel les gustaba esa ciudad. Mostraron juntos diferentes instantáneas en restaurantes de lujo, yates dándose muy buena vida. Que es la vida que le encantaba llevar a Daniel: era un pijo que le gustaba la buena vida, que vivía en los reservados de las discotecas y viajando de un lado a otro comiendo en restaurantes de alta alcurnia sin dar un palo al agua». A pesar de las críticas que ha recibido, Joaquín Campos dice que no se arrepiente de «estar contando la verdad en un momento en el que estamos intentando que prevalezca la libertad de expresión, ante todo. Sino veamos lo que está pasando con el libro del caso Bretón. No entiendo para nada lo que ha llevado a todos los platós de televisión de crónica rosa a blanquear sin descanso a imagen de Daniel Sancho contando una realidad que es incierta. No se entiende».

La pregunta del millón es ¿qué ha ocurrido para que ninguna de las dos partes hable del dinero? También se lo pregunta Joaquín Campos: «Las cuentas bancarias no se cierran cuando estás desaparecido sino cuando estás muerto. Daniel lo sabía y, asesinando a Edwin y haciéndolo desparecer, creyó tener a su disposición todos los huevos de la gallina de los huevos de oro. Pero su estrategia le falló cuando encuentran los primeros restos en un vertedero y la policía lo detiene como sospechoso del asesinato. Ahí ya no tuvo tiempo para hacer nada y llevar a cabo sus planes».