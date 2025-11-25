Javi Calvo, tras su ruptura con Javi Ambrossi: «Es la persona más importante de mi vida todavía»

Después de quince años juntos y tras crear todo un imperio audiovisual, Javier Ambrossi y Javier Calvo -conocidos artísticamente como 'Los Javis'-, tomaron la decisión conjunta de separarse.

Los dos cineastas, creadores de series de éxito como 'Paquita Salas' o 'La Mesías', ... anunciaron que pese a su ruptura seguirían trabajando de manera conjunta en sus proyectos y mantendrían una buena dinámica.

Tras salir a la luz la noticia, el primero en pronunciarse fue Ambrossi, quien ante los micrófonos de Europa Press puso fin a las múltiples habladurías sobre su ruptura para aclarar cómo realmente habían sido las cosas. «Somos superamigos. Todo está fenomenal», comenzó diciendo sobre su actual relación con Calvo. «La vida es así. No hay que tenerle miedo a los cambios. Yo estoy contento y él también», añadió con una sonrisa. Además, el director de cine aseguró que Calvo siempre había sido su mejor amigo y que continuaría siéndolo a pesar de que hayan tomado caminos por separado en cuanto a lo amoroso.

Los Javis en una de sus últimas apariciones públicas como pareja gtres

Ahora le ha tocado el turno al otro Javier. Tras unas vacaciones en México con el objetivo de huir de la presión mediática de estos días, el cineasta ha reaparecido ante los medios, a quienes aseguró sentirse «muy bien», aunque «todo lleva su tiempo y su proceso». También quiso aprovechar la ocasión para desmentir la noticia de que la casa que hasta ahora compartían se había puesto a la venta por cinco millones de euros: «Esa noticia es mentira. No la hemos puesto a la venta todavía», dejó claro.

«Somos mejores amigos. Lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía», se ha referido sobre su expareja, Javier Ambrossi. Aunque reconoce que está abierto al amor. Y por último quiso cortar de raíz los rumores que lo relacionaban sentimentalmente con Guitarricadelafuente, artista con quien se le ha visto muy cercano en los últimos meses compartiendo viajes, conciertos y planes de ocio. «Es mi hermano y una de las personas más importantes de mi año. Y él está genial con su novio», ha sentenciado.