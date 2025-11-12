Suscribete a
Los Javis: el fenómeno creativo detrás de 'La bola negra' que une a Penélope Cruz y Glenn Close

El famoso dúo pasaron de chatear en redes sociales y ser ídolos de adolescentes a crearse un nombre en la industria del cine y grabar con Penélope Cruz

Javier Calvo y Javier Ambossi
El nuevo proyecto de Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (41), inspirado en una obra inacabada de Federico García Lorca, vuelve a situar al dúo en el centro del cine español. Entre el éxito profesional, el crecimiento de su productora ... y la reciente confirmación de su separación personal hacen que la pareja nunca deja de estar de actualidad. Conocidos popularmente como Los Javis, regresan a la primera línea del panorama cinematográfico con 'La bola negra', su nueva y ambiciosa película inspirada en un texto inacabado de Lorca. La cinta, que reúne por primera vez a Penélope Cruz y Glenn Close bajo la dirección del dúo madrileño, promete ser uno de los grandes estrenos españoles del próximo año.

