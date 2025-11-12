Los Javis: el fenómeno creativo detrás de 'La bola negra' que une a Penélope Cruz y Glenn Close

El nuevo proyecto de Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (41), inspirado en una obra inacabada de Federico García Lorca, vuelve a situar al dúo en el centro del cine español. Entre el éxito profesional, el crecimiento de su productora ... y la reciente confirmación de su separación personal hacen que la pareja nunca deja de estar de actualidad. Conocidos popularmente como Los Javis, regresan a la primera línea del panorama cinematográfico con 'La bola negra', su nueva y ambiciosa película inspirada en un texto inacabado de Lorca. La cinta, que reúne por primera vez a Penélope Cruz y Glenn Close bajo la dirección del dúo madrileño, promete ser uno de los grandes estrenos españoles del próximo año.

'La bola negra' parte de una idea que Lorca nunca llegó a concluir antes de su muerte. Los Javis han retomado aquel germen para construir una historia que viaja entre 1932, 1937 y 2017, tres tiempos que dialogan sobre la memoria, la represión y la identidad. Penélope Cruz interpreta a una madre atrapada en los secretos familiares, mientras que Glenn Close encarna a un personaje que conecta las distintas épocas del relato. El rodaje, con localizaciones en España y otros puntos de Europa, cuenta con la producción de Movistar Plus+ y de Suma Content, la compañía creada por los propios directores. Se trata del proyecto más costoso y ambicioso de su carrera.

El estreno de esta película marca una nueva etapa en un camino que comenzó de manera casi improvisada. Ambos Javis se conocieron en Madrid a comienzos de la década de 2010, cuando Javier Calvo hacía la exitosa serie 'Física o Química', a través de Facebook, que era la red social que se llevaba entonces. Después de su relación nació 'La llamada', un pequeño musical sobre la fe y la identidad, estrenado en el hall del Teatro Lara con un presupuesto mínimo. Lo que empezó como un experimento se convirtió en un fenómeno teatral que llenó la sala durante años y que, en 2017, se adaptó al cine con gran éxito.

Y ese fue el punto de partida de una carrera meteórica porque desde entonces no han parado. En televisión triunfaron con 'Paquita Salas', una comedia sobre una representante de actores que se convirtió en serie de culto. Más tarde dieron el salto a la narrativa más profunda con 'Veneno', un retrato sobre la vida de Cristina Ortiz que transformó la representación LGTBIQ+ en la pantalla. En 2023, 'La Mesías' les confirmó como autores consolidados, abordando la religión, la infancia y el trauma familiar con una enorme sensibilidad. En apenas una década, Los Javis han pasado de escribir en casa a dirigir grandes producciones internacionales.

Detrás de ese éxito creativo hay también una estructura empresarial sólida. En 2019 fundaron Suma Content, su productora audiovisual, que en pocos años ha pasado a ser una de las más potentes del país. Domiciliada en Madrid y a nombre de ambos, la empresa facturó en las últimas cuentas presentadas supera los 2,5 millones de euros. A través de ella gestionan todas sus series y películas, incluso las que han producido para plataformas como Netflix, Atresplayer y Movistar Plus+. Su sello es apostar por historias emocionales, visualmente potentes y con un fondo social. En paralelo, han impulsado otros proyectos creativos y han invertido en espacios de trabajo y formación para jóvenes artistas. Durante un tiempo gestionaron también la firma Holagay S.L., dedicada a la moda y el diseño, aunque decidieron cerrarla para centrarse por completo en la producción audiovisual.

En medio de este ritmo de trabajo constante, la atención sobre su vida personal se ha intensificado. En los últimos meses circulaban rumores sobre una posible crisis sentimental entre ambos, finalmente, la noticia de la ruptura tras 15 años juntos se hacía pública. En distintas entrevistas, Calvo y Ambrossi han reconocido que mantener una relación sentimental y laboral al mismo tiempo no siempre es sencillo, pero aseguran que su vínculo profesional sigue intacto. Las apariciones conjuntas en rodajes, festivales y eventos públicos, además de la continuidad de su empresa común, parecen confirmar que seguirán formando equipo a nivel laboral.

Ambos han explicado que su relación artística se basa en la diferencia: Calvo aporta la emoción y la intuición, Ambrossi la estructura y la disciplina. Esa combinación ha dado forma a un estilo capaz de unir lo popular y lo poético, la comedia y el drama, lo íntimo y lo social. Para ellos, el éxito no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de conectar con el público desde la verdad. Y eso les ha hecho convertirse de alguna manera en símbolo de una nueva generación de creadores que ha roto con los moldes tradicionales de la industria española. A través de sus obras han defendido la diversidad, la libertad y la visibilidad de colectivos históricamente marginados. Actores y actrices como Brays Efe, Daniela Santiago o Jedet han encontrado en sus proyectos un espacio para brillar sin etiquetas. Su forma de entender el audiovisual ha contribuido a modernizar la imagen del cine y la televisión en España, abriendo puertas a historias más personales y honestas. Lo cual, de primeras, era un reto complicado.