Suscribete a
ABC Premium

La 'maldición de la familia Kennedy' azota de nuevo al clan con una nueva tragedia

Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, ha anunciado que padece cáncer terminal a los 35 años

La «maldición Kennedy»: 14 tragedias que han marcado a una de las familias más poderosas de EE.UU.

Tatiana Schlossberg
Tatiana Schlossberg Lauren Justice
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Detrás de todo desastre o gran acontecimiento suele aflorar siempre una conspiración a la altura. De ahí surgió la famosa 'maldición de la familia Kennedy', a raíz de las continuas desgracias que asolan desde hace años a uno de los clanes más poderosos de la historia ... .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app