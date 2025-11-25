La 'maldición de la familia Kennedy' azota de nuevo al clan con una nueva tragedia

Detrás de todo desastre o gran acontecimiento suele aflorar siempre una conspiración a la altura. De ahí surgió la famosa 'maldición de la familia Kennedy', a raíz de las continuas desgracias que asolan desde hace años a uno de los clanes más poderosos de la historia ... .

Ahora vuelve a resurgir con una nueva tragedia: Tatiana Schlossberg (35 años), la nieta de John F. Kennedy, revela que padece cáncer terminal y, según sus médicos, le queda menos de un año de vida. La enfermedad, una leucemia mieloide aguda con una mutación genética rara conocida como Inversión 3, fue detectada justo después del nacimiento de su segunda hija, en mayo de 2024. Su vida dio un vuelco en cuestión de días.

Poco después de dar a luz, la joven fue trasladada a otra planta del hospital y finalmente recibió el diagnóstico definitivo, acompañado de una primera valoración devastadora: «No podía curarme con un tratamiento estándar», explicó en un artículo personal publicado en 'The New York Times', señalando que le indicaron que necesitaría meses de quimioterapia y un trasplante de médula ósea. «No creía, no podía creer, que estuvieran hablando de mí. El día anterior había nadado un kilómetro en la piscina, embarazada de nueve meses. No estaba enferma. No me sentía enferma. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía».

Desde entonces, su lucha contra la enfermedad ha sido constante. «Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme viva un año, quizás». Su primera reacción fue desgarradora: «Pensé fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían».

Muertes prematuras

La historia de esta dinastía comenzó con el matrimonio formado por Joseph Kennedy y Rose Fitzgerald y su maldición arrancó con la muerte de su heredero, Joe Jr., que perdió la vida a los 29 años en una misión secreta durante la guerra cuando su avión explotó en el aire. Cuatro años después, Kathleen Kennedy, la cuarta de los nueve hermanos, también murió en un accidente aéreo sin haber cumplido los treinta años. Después otra de las hermanas, Rosemary, diagnosticada con un retraso mental leve, fue sometida a una lobotomía experimental que la dejó incapacitada. Aunque sin duda, la desgracia que más marcó a la familia fue el asesinato de John F Kennedy, casi tres años después de haber sido elegido presidente de Estados Unidos. Tras él, su hermano Robert F Kennedy también fue asesinado en Los Ángeles, a los 42 años.

En la siguiente generación se sucedieron las desdichas familiares. Así, John F. Kennedy Jr., el hijo mayor del presidente, murió en un accidente de avioneta junto a su mujer Carolyn Bessette Kennedy y la hermana de esta, Lauren. David Kennedy, el hijo de Robert, fue encontrado muerto en Palm Beach en 1984 por una sobredosis a los 28 años. Y el hermano de éste, Michael Kennedy, murió en un accidente de esquí a los 39 años. Saoirse Kennedy Hill, nieta de Robert F. Kennedy, fue encontrada muerta con 22 años en su habitación por una sobredosis, en agosto de 2019. Y un año más tarde sufrieron la última pérdida con la muerte de otra de las nietas de Robert. Maeve Kennedy, de 40 años, y su hijo Gideon, de tan solo 8, cuando desaparecieron en la bahía de Chesapeake, cerca de Annapolis (Maryland), tras sufrir un accidente con su canoa.

Ahora 'la maldición de los Kennedy' se cobra una nueva víctima con el reciente diagnóstico de Tatiana Schlossberg. El destino de una familia marcado por el poder, pero castigado por la maldición.