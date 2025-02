El divorcio os sienta también: famosas que han ganado sin pareja

«Cuántas veces habré llorado sin saber que la vida me hacía un favor»... Seguro que es algo que ahora piensan Angelina Jolie, Adele, Anna Faris, Katy Perry o Megan Fox . Mira que han tenido separaciones dolorosas, unas más que otras, pero ahora están felices, sea solteras, sea con nueva pareja y triunfando en lo suyo. Empoderadas después de, o mejor dicho, gracias a haberse separado

Megan Fox

Mira que nos gustaba la pareja que hacía con Brian Austin Green . Pero a la que le tenía que gustar era a ella y parece ser que muy a gusto no estaba. Fue separarse, enamorarse de Machine Gun Kelly y estar más feliz que nunca, pletórica. Hasta parece que ha rejuvenecido. Igual también estar todo el día a morreo limpio ayuda. «Me di cuenta de que cuando estaba trabajando lejos de casa y sola, me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia «. No hay más preguntas, señoría.

Adele

La diva del soul estuvo un montón de años casada con Simon Konecki , pero terminaron hace unos meses. Adele llegó a confesar que todo fue para ponerse a sí misma en primer lugar, algo que no había hecho nunca. No estaban en el mismo punto y ella no era nada feliz , ni con su vida personal ni con su vida profesional. Ahora, ha regresado a la música a lo grande y está mejor que nunca . Y no precisamente por el físico, ya era espectacular con su anterior figura.

Katy Perry

Quién no se acuerda de esas imágenes de la cantante, cinco minutos antes de dar un concierto, llorando desconsolada porque su entonces marido, Russell Brand, le había pedido el divorcio vía sms . Lo primero, eso es de ser muy cobarde. Y lo segundo, hay que ser muy tonto para hacerle eso a Katy Perry. Es verdad que ella lo pasó mal un tiempo, pero no se puede negar que ha ganado con el cambio. Ahora está feliz junto a Orlando Bloom y con la hija que tienen en común.

Angelina Jolie

El divorcio con Brad Pitt no fue especialmente sencillo. Formaron la pareja perfecta hasta que ya no lo fueron. Eran muchas las diferencias que había entre ellos, hasta políticas. Aunque ella llegó a reconocer que no fue ninguna tragedia para ella, sino que separarse le hizo sentirse renovada : «Todas estas cosas te recuerdan la suerte que tienes de estar viva. Tengo que redescubrir la alegría».

Anna Faris

Para muchos, dejar a Chris Pratt fue lo mejor que pudo hacer, aunque en su momento conocer la separación de esta idílica pareja fue un shock. Ella reconoció después que terminar la relación le dio un extra de madurez.

