Enganchón entre la influencer Violeta Mangriñán y una marca por un supuesto desayuno de 80 euros

Violeta Mangriñán es una habitual de las polémicas y la última que acaba de protagonizar no es menos. La influencer, que acaba de celebrar su 29 cumpleaños, sido el foco de las críticas después de que utilizara sus redes sociales para exponer a la marca a la que su novio y padre de su hija, Fabio Colloricchio, había pedido su desayuno 'sorpresa' para celebrar el día.

La exconcursante de realities publicó en sus redes sociales una imagen de la 'chapuza' de regalo que había llegado a su casa en la mañana de su cumpleaños. En la nota de felicitación que la empresa Patty Desayunos Originales había mandado de parte de la pareja de esta, junto con una cesta llena de dulces y café, se leía el nombre de Pablo en lugar del de Fabio. «Gracias 'Pablo'», escribía Violeta, severamente enfadada por el fallo.

Sin embargo, esta no ha sido la única denuncia de la influencer, que no dudaba en 'poner a caldo' la comida enviada por la marca a su domicilio. «Por no hablar del desayuno, era incomible, ni el peor de los hospitales y 80 euros le han tangado», proseguía.

La empresa responde a Violeta: «No voy a entrar en tus juegos»

La empresa de hostelería no ha dudado en responder rápidamente a las críticas de la influencer, adjuntando imágenes de la cesta de cumpleaños que habían enviado y de los desconsiderados mensajes que había intercambiado con la joven por privado.

«El desayuno de 70 euros ha sido una vergüenza. Lo increíble es que encima trates de quedar de ofendida cuando los ofendidos deberíamos ser nosotros», escribía Mangriñán, asegurando que lo que había en esa caja no valía «ni 10 euros». Acusaba a la pequeña empresa, además, de «estafar a la gente» con estos pedidos.

Ante esta acusación, la marca publicaba el contenido de la cesta, desmarcándose de las críticas de Violeta, y también la factura del pedido. En ella se puede comprobar que su pareja no había pagado ni 70 ni 80 euros como había afirmado, sino 37, por el desayuno para dos personas.

Las redes se han llenado de comentarios muy críticos con la actuación de la influencer, especialmente por cebarse con una empresa pequeña.

«Se autoregala un desayuno de 80€ fingiendo que era un regalo de su novio Fabio por su cumpleaños, con nota incluida y como no le ha gustado lo recibido, decide exponer a la empresa en sus redes sociales y cuando ellos le comentan ella lo borra y les bloquea», escribía un usuario en Twitter.

Violeta Mangriñan se autoregala un desayuno de 80€ fingiendo que era un regalo de su novio Fabio por su cumpleaños, con nota incluida y como no le ha gustado lo recibido, decide exponer a la empresa en sus redes sociales y cuando ellos le comentan ella lo borra y les bloquea pic.twitter.com/eyietg1QcG — ᴇve ᴍᴀʀɪe ♡🫧 (@missevamg) March 3, 2023

Otra cuenta recordaba que «está muy mal machacar a una pequeña empresa por parte de una influencer o de cualquier persona después de la crisis que estamos pasando y las dificultades diarias que hay en el camino del autónomo».