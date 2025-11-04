Buckingham Palace, obligado a reaccionar: ¿qué pasará con los queridos perritos de Isabel II?

Las polémicas e incógnitas se suceden en torno a la Casa Real británica, pero nadie vio venir lo último: ¿qué pasará con los perritos de Isabel II? Antes de su fallecimiento, la Reina Madre encomendó el cuidado de sus amados corgis al Príncipe Andrés y a Sarah Ferguson ... , pero estos se aprestan a abandonar las dependencias reales por orden de Carlos III. Y la preocupación por el destino de los canes ha calado tanto que Buckingham Palace se ha visto obligado a emitir un comunicado de urgencia.

Continúan los efectos colaterales del desahucio del Príncipe Andrés, instado a abandonar Royal Lodge. Primero se supo que Sarah Ferguson también está incluida en el lote y ahora llega lo de los perritos de Isabel II, unos pequeños y revoltosos corgis que se quedaron los exduques de York en 2022 tras el deceso de la Reina Madre.

Los canes han acaparado un curioso debate en la prensa inglesa hasta el punto que el Palacio de Buckingham ha tenido que salir a escena para parar esta extraña bola de nieve. Y si bien el expríncipe y su exesposa afrontan importantes cambios en su vida privada debido a la destitución de Andrés de sus títulos reales y su residencia, una cosa permanecerá igual, y son los perritos.

El comunicado de Buckingham Palace

En un comunicado a 'The Independent', la Casa Real británica confirmó que los corgis de la expareja, que pertenecieron a la difunta reina Isabel, permanecerán con ellos tras su mudanza de Royal Lodge en Windsor. Pero aquí aparece una segunda duda: ¿con quién de los dos?

Resulta que las últimas informaciones apuntan a que la expareja –que tantos años llevan viviendo juntos a pesar del divorcio- esta vez se separará definitivamente. Es decir, cada uno se mudará a una casa diferente.

La pareja había vivido junta en la espaciosa residencia durante muchos años a pesar de su divorcio en 1996 y ahora se espera que Sarah Ferguson se mude ahora a su propia residencia y «comience una vida independiente», según ha señalado la prensa británica.

En su comunicado sobre los perros, de nombre Muick y Sandy, el palacio indicó: «Los corgis permanecerán con la familia», pero sin especificar con quién vivirán. Y aquí aparece otra hipótesis: ¿se los quedará alguna de sus hijas, la princesa Beatriz o la princesa Eugenia? No parece muy probable.

Sarah Ferguson es la candidata número uno

Sarah Ferguson y el Príncipe Andrés acogieron a Sandy y Muick tras el fallecimiento de la reina en 2022. La difunta monarca era amante de los animales, especialmente de los caballos y los perros, y tuvo más de 30 corgis y perros mestizos a lo largo de su vida. Muick y Sandy fueron los únicos que la sobrevivieron y estuvieron presentes en su funeral el 19 de septiembre de 2022.

El mes pasado, Sarah Ferguson rindió homenaje a la reina en el tercer aniversario de su muerte compartiendo una foto de sus queridos perros en Instagram. «Su Majestad será siempre amada, siempre extrañada y nunca olvidada», escribió junto a la foto. «No pasa un día sin que piense en la bondad incondicional que recibí, tanto en los buenos como en los malos momentos. Cuidar de los queridos corgis de Su Majestad es un honor y un recordatorio diario de los momentos que compartimos», añadió.

«Son iconos nacionales, así que cada vez que salen corriendo tras una ardilla, me entra el pánico», compartió entonces antes de finalizar: «Pero son una alegría inmensa, y siempre pienso que cuando ladran sin motivo aparente, y no hay ardillas a la vista, creo que es porque la Reina está pasando por allí». Ahora mismo, ella es la principal candidata a quedárselos.