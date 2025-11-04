Buckingham Palace, obligado a reaccionar: ¿qué pasará con los queridos perritos de Isabel II?

Suscribete a
Íñigo Corral, jefe de gabinete del TSJM, decara en la segunda jornada del juicio al fiscal general
Sarah Ferguson, con los corgis.
Sarah Ferguson, con los corgis. REDES

A.B. Buendía

Las polémicas e incógnitas se suceden en torno a la Casa Real británica, pero nadie vio venir lo último: ¿qué pasará con los perritos de Isabel II? Antes de su fallecimiento, la Reina Madre encomendó el cuidado de sus amados corgis al Príncipe Andrés y a Sarah Ferguson ... , pero estos se aprestan a abandonar las dependencias reales por orden de Carlos III. Y la preocupación por el destino de los canes ha calado tanto que Buckingham Palace se ha visto obligado a emitir un comunicado de urgencia.

