Kate Middleton y el Príncipe Guillermo ya viven en Forest Lodge y pagan el alquiler puntualmente

La mudanza desde Adelaide Cottage se ha adelantado y han obsequiado al personal y los trabajadores con una fiesta privada en un pub

Los Príncipes de Gales se han asegurado de difundir que todos los gastos, tanto reformas como mensualidad, salen de su propia cuenta

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton sufren el primer revés de su mudanza: los vecinos no los quieren

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton, en una imagen reciente.
El Príncipe Guillermo y Kate Middleton, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Después de unos meses en los que Forest Lodge parecía un miembro más de la Familia Real británica por todas las noticias que suscitaba, la sorpresa ha llegado de repente: Kate Middleton y el Príncipe Guillermo ya viven en su nueva residencia ... y pagan el alquiler puntualmente, según ha adelantado 'The Telegraph'.

