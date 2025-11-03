Kate Middleton y el Príncipe Guillermo ya viven en Forest Lodge y pagan el alquiler puntualmente

Después de unos meses en los que Forest Lodge parecía un miembro más de la Familia Real británica por todas las noticias que suscitaba, la sorpresa ha llegado de repente: Kate Middleton y el Príncipe Guillermo ya viven en su nueva residencia ... y pagan el alquiler puntualmente, según ha adelantado 'The Telegraph'.

No se esperaba el desembarco de los Príncipes de Gales hasta finales de año, pero parece que las obras han ido mucho más rápido de lo esperado –a costa de recibir múltiples quejas de sus ahora vecinos- y tanto Kate Middleton como el Príncipe Guillermo ya se han instaladojunto a sus tres hijos en la mansión de Forest Lodge.

Los Príncipes de Gales han querido agradecer a todo el personal y trabajadores los esfuerzos de estas semanas y han obsequiado a todos ellos con una fiesta privada. No han podido disimular la prisa que tenían por abandonar Adelaide Cottage, bautizada como «la casa maldita», según su entorno, porque allí pasaron uno de los periodos más oscuros de sus vidas. Desde la muerte de Isabel II hasta el cáncer de Kate Middleton y el tumor del Rey Carlos III.

«Un nuevo comienzo»

Según ha venido relatando la prensa inglesa, el Príncipe Guillermo deseaba con desesperación «un nuevo comienzo» para su esposa e hijos cuanto antes, por lo que se aceleraron las obras para que la mudanza pudiera realizarse «durante las recientes vacaciones escolares de otoño», explicaba 'The Telegraph'.

Para el Príncipe Guillermo, el traslado a Forest Lodge era prácticamente un asunto personal. Tras conocerse que el Príncipe Andrés –a quien detesta, al igual que su padre, según es sabido- había vivido gratis de toda la vida en Royal Lodge, el heredero al trono se encargó de que todo el mundo supiera que todas las reformas serían financiadas con fondos privados procedentes de los Príncipes de Gales y que ellos pagarán un alquiler periódico a la Corona, propietaria de la residencia. Es decir, más ingresos para Carlos III, si bien la cantidad no se ha hecho pública.

Para agradecer al personal que hizo posible la mudanza anticipada, el Príncipe Guillermo y Kate Middleton ofrecieron una fiesta en el York Club, un pub privado cerca de su nueva casa y frecuentado únicamente por residentes y empleados de Crown Estate. Ofrecieron bebidas y aperitivos, «con abundante comida y bebida», según indicaron los asistentes.

El doble de grande

Forest Lodge tiene ocho habitaciones y el doble de tamaño que Adelaide Cottage. También cuenta con un enorme espacio al aire libre y un perímetro de seguridad de 60 hectáreas establecido en colaboración con el Ministerio del Interior y Scotland Yard. El acondicionamiento llenó de ruidos la zona y provocó no pocas quejas de los vecinos.

Kate Middleton se quedará sola en Forest Lodge con sus hijos durante un tiempo, pues el Príncipe Guillermo se marchó de viaje –algo nada habitual- para desplazarse a Brasil, donde tendrá varios actos públicos antes de la gala final del Premio Earthshot del miércoles. Posteriormente, asistirá por primera vez a la conferencia climática COP30 en Belém, en representación de su padre. Mientras tanto, Kate Middleton ya está organizando su tradicional concierto navideño en Westminster.