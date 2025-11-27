Harry y Meghan Markle llevan por primera vez a sus hijos a un voluntariado antes de Acción de Gracias

Previo al Día de Acción de Gracias, el Príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, sorprendieron con una aparición familiar muy especial acudiendo junto a los pequeños Archie y Lilibet, de 6 y 4 años, a una jornada de servicio comunitario.

La ... familia participó el pasado 26 de noviembre en una de las iniciativas de su fundación, Archewell Foundation, en colaboración con la cocina comunitaria sin ánimo de lucro Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA). Su misión era preparar y empaquetar comidas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en Los Ángeles.

Las imágenes difundidas muestran a los cuatro con delantales y gorras identificativas, codo con codo con otros voluntarios: cortando verduras, amasando galletas, preparando arroz o guisando platos calientes. La actividad coincide con el inicio de la temporada navideña y con el Día de Acción de Gracias, fechas muy señaladas para las familias estadounidenses y una tradición que los Sussex celebran desde su mudanza a California.

Según el comunicado oficial de Archewell, los alimentos preparados se distribuirán entre escuelas locales, albergues, centros de mayores y otras organizaciones comunitarias como Los Angeles Mercy Housing, Pico Union Project o PATH. OBKLA, que colabora cada año en la elaboración de más de 70.000 menús nutritivos, busca ofrecer un respiro y un gesto de apoyo a las familias que más lo necesitan.

Harry y Meghan preparando comida con sus hijos redes

Para los Sussex, esta cita no es un mero acto puntual, refleja el modo en que desean transmitir a sus hijos valores de comunidad, generosidad y gratitud. Meghan lo resumió al compartir las imágenes: «Show up, do good» («Apúntate, haz el bien»).

No es la primera vez que el matrimonio expresa su intención de enseñar a Archie y Lilibet la importancia de la comida y del trabajo que hay detrás de ella. En numerosas ocasiones han mostrado cómo los niños ayudan en su casa de Montecito a cultivar verduras en su propio huerto, una forma sencilla de inculcarles responsabilidad, paciencia y conciencia sobre el origen de los alimentos.

Meghan y su hija Lilibet preparando comida redes

En las fotografías se ve a Archie con una camiseta amarilla de manga larga, participando junto a sus padres en las labores culinarias; y a Lilibet, con un vestido de cuadros en verde y rojo, amasando galletas con entusiasmo mientras Meghan la acompaña con gesto tierno y Harry reparte bandejas listas para su envío.

Harry y Archie preparando galletas redes

La estampa familiar muestra su faceta más cercana, solidaria y comprometida. Una imagen poco habitual en medio del constante ajetreo mediático que rodea a la Familia Real británica, que no atraviesa precisamente su momento más tranquilo.