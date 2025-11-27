Suscribete a
Harry y Meghan Markle llevan por primera vez a sus hijos a un voluntariado antes de Acción de Gracias

Los pequeños, Archie y Lilibet, amasaron, hicieron galletas y ayudaron a sus padres, dejando unas imágenes entrañables en un momento muy crítico para la Familia Real inglesa

Laura G. Calleja

Previo al Día de Acción de Gracias, el Príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, sorprendieron con una aparición familiar muy especial acudiendo junto a los pequeños Archie y Lilibet, de 6 y 4 años, a una jornada de servicio comunitario.

La ... familia participó el pasado 26 de noviembre en una de las iniciativas de su fundación, Archewell Foundation, en colaboración con la cocina comunitaria sin ánimo de lucro Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA). Su misión era preparar y empaquetar comidas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en Los Ángeles.

