Meghan Markle vuelve a Hollywood con el apoyo incondicional del Príncipe Harry: «Es lo que ama»

Han pasado casi diez años desde que Meghan Markle se despidiera de las cámaras tras abandonar la serie 'Suits', la ficción que la lanzó al estrellato. Desde entonces, su vida ha dado más giros que una trama de Hollywood: una boda real, dos hijos, ... un exilio voluntario de la monarquía británica y varios proyectos mediáticos con resultados desiguales. Ahora, la duquesa de Sussexha decidido regresar a sus raíces interpretativas, y lo ha hecho de la forma más discreta posible… aunque el secreto duró poco.

Según reveló 'The Sun', Meghan ha sido vista en el set de rodaje de la película 'Close Personal Friends', producida por Amazon MGM Studios y dirigida por Jason Orley, responsable de comedias con un tono fresco y generacional. El proyecto, que tiene lugar en Pasadena (Luisiana), reúne a un reparto de lujo encabezado por Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding.

Una fuente cercana al proyecto confirmó a la publicación estadounidense que «Meghan ha estado hoy en el plató. Tiene un papel pequeño. Parecía muy relajada y feliz. Se presentó a todo el mundo y se mostró muy simpática y cercana». El filme, que narra la historia de dos parejas —una famosa y otra anónima— que se conocen en Santa Bárbara y entablan una amistad inesperada, aún no tiene fecha de estreno, pero ya se ha convertido en uno de los proyectos más comentados en Hollywood por la inesperada participación de la duquesa.

Otra fuente, citada por medios británicos, subraya la importancia del paso que Markle ha decidido dar: «Este es un momento muy importante para Meghan y supone su vuelta a lo que realmente le gusta hacer. Ha recibido muchas ofertas, pero esta le ha parecido la adecuada. Es la forma que tiene de regresar poco a poco y así ver si le gusta volver al plató».

El Príncipe Harry, según las mismas informaciones, estaría encantado con la decisión de su esposa. «La apoya mucho y solo quiere que haga lo que la haga feliz», aseguran. No en vano, ambos atraviesan un momento de redefinición profesional tras el fin de sus grandes acuerdos con Spotify y Netflix.

Una década lejos de las cámaras

Desde que abandonó 'Suits' en 2017, Meghan no había vuelto a interpretar un papel. Apenas seis meses después de dejar la serie, contrajo matrimonio con el Príncipe Harry, y su vida pasó a estar marcada por los protocolos reales, las tensiones con los Windsor y, más tarde, su sonado adiós a la institución monárquica para instalarse en California.

En Estados Unidos, la pareja ha intentado levantar un emporio mediático propio. Primero, con una millonaria colaboración con Spotify valorada en unos 20 millones de dólares, que dio lugar al pódcast Archetypes, donde Meghan entrevistaba a distintas personalidades femeninas. Sin embargo, el proyecto no tuvo la continuidad esperada, y los responsables de la plataforma llegaron a admitir públicamente que esperaban «más» de la duquesa.

A continuación vino el acuerdo con Netflix, estimado en más de 100 millones de dólares. Al principio, la docuserie 'Harry & Meghan', estrenada en diciembre de 2022, fue un éxito mundial y sirvió para que contaran su versión sobre la ruptura con la Familia Real. Pero sus siguientes proyectos, como 'Live to Lead o Heart of Invictus', no lograron el mismo impacto, y finalmente la colaboración se dio por terminada el pasado julio.

El último intento por conectar con el público fue 'Con amor, Meghan', un formato más íntimo en el que la duquesa recibía a amigos en su casa de Montecito para compartir recetas, manualidades y reflexiones personales. Pese a estrenar una segunda temporada, el proyecto coincidió con la ruptura del contrato con la plataforma de streaming.

Un renacer en Hollywood

Con este nuevo papel, Meghan Markle parece dispuesta a recuperar una parte de su identidad profesional que había dejado atrás por completo. «Todos los que participan en el proyecto están tremendamente emocionados y han jurado mantener en secreto su participación», comentó una fuente del estudio. Aunque, a juzgar por la expectación generada, el secreto era un secreto a voces.

El regreso de Meghan a la gran pantalla no solo supone un paso simbólico en su trayectoria, sino también una oportunidad para reinventarse. Con los acuerdos mediáticos agotados y su posición económica basada en las herencias familiares, tanto ella como el Príncipe Harry buscan nuevos caminos para mantener su independencia financiera.

Esta vez, sin embargo, parece que Meghan ha decidido volver a hacer lo que más disfruta: actuar. «Es lo que ama», aseguran quienes la conocen de cerca. Y, a diferencia de su etapa en la realeza, esta vez no hay protocolos, ni títulos, ni coronas… solo un set de rodaje, un guion y una actriz dispuesta a empezar de nuevo.