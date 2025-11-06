Suscribete a
Meghan Markle vuelve a Hollywood con el apoyo incondicional del Príncipe Harry: «Es lo que ama»

Casi una década después de abandonar 'Suits' y la actuación, la duquesa de Sussex regresa a los platós con un pequeño papel en una comedia romántica

Meghan Markle vuelve a Hollywood con el apoyo incondicional del Príncipe Harry: «Es lo que ama»
Daniella Bejarano

Han pasado casi diez años desde que Meghan Markle se despidiera de las cámaras tras abandonar la serie 'Suits', la ficción que la lanzó al estrellato. Desde entonces, su vida ha dado más giros que una trama de Hollywood: una boda real, dos hijos, ... un exilio voluntario de la monarquía británica y varios proyectos mediáticos con resultados desiguales. Ahora, la duquesa de Sussexha decidido regresar a sus raíces interpretativas, y lo ha hecho de la forma más discreta posible… aunque el secreto duró poco.

