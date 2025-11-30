Aquella petición de Harry y Meghan que la Reina Isabel rechazó por considerarla «inapropiada»

Pocos recuerdan ya que hubo un momento en el que el príncipe Harry y la Meghan Markle vivían dentro de 'la firma'. Muy cerca de la Reina Isabel. Aquello ocurrió antes de que se mudaran a la soleada California para formar parte de ... la exclusiva comunidad de Montecito y adentrarse en el seductor mundo de las celebridades. Y ahora se recuerda aquella petición de los duques de Sussex que la Reina Madre rechazó tajantemente por considerarla del todo «inapropiada».

El nombre de Harry y Meghan ya parece casi el de una pareja artística. Se dejan ver en alfombras rojas, emiten vídeos en sus redes sociales y hasta se inventan apodos llamativos. Por ejemplo, la duquesa se ha referido ahora a su marido como simplemente 'H' en su último mensaje de sus redes sociales para promocionar una de sus cosas.

Lo cierto es que el príncipe –todavía lo es- y su mujer pasaron un breve tiempo viviendo y trabajando –o al menos representando- como miembros de alto rango de la Familia Real. Y ocurrió que tras casarse en 2018, la Reina Isabel II les concedió una vivienda en la finca de Windsor.

La sorpresa de la Reina Madre

La pareja se mudó a Frogmore Cottage, muy cerca de otras residencias reales como Adelaide Cottage o Royal Lodge, pero no era su primera elección. Se afirmó entonces que inicialmente habían solicitado una residencia completamente diferente, una solicitud que fue considerada «inapropiada» y que la difunta abuela de Harry se vio obligada a rechazarla «tajantemente».

«La entrada de la reina a los jardines estaba justo al lado de su casa. Era esencialmente su patio trasero, su soledad y su privacidad» Lady Elizabeth Prima de la Reina Madre

En una publicación de 'Vanity Fair', la experta real Katie Nicholl escribió que Lady Elizabeth, prima de la reina y fallecida en 2020, dijo que la monarca describió la casa de Windsor como algo «importante» y expresó el deseo y esperanza de que Harry y Meghan «respetaran» su generosidad.

Se cita a Lady Elizabeth diciendo: «La casa era algo muy importante. La entrada de la reina a los jardines estaba justo al lado de su casa. Era esencialmente su patio trasero, su soledad y su privacidad. Estaba renunciando a todo eso al regalarle a Harry y Meghan Frogmore Cottage. Todos pensamos que era un gesto muy grande de su parte. Dijo: 'Espero que la respeten'».

Querían vivir en el castillo

Pero es que antes de mudarse a Estados Unidos, la prensa inglesa informó que los Sussex habían expresado su deseo de vivir en el propio castillo de Windsor e incluso preguntaron si «podrían tener allí un alojamiento disponible después de casarse». En ese momento, solo la difunta reina y el príncipe Felipe de Edimburgo tenían aposentos privados dentro del castillo, mientras que el resto de la familia –empezando por el propio Carlos- residía en otras partes de la finca.

Efectivamente, y según las revelaciones de Katie Nicholl, el príncipe Harry y Meghan Markle pidieron a la Reina Madre disfrutar de un privilegio que nadie más que Isabel tenía, una muestra más de las ambiciones que siempre han tenido para sí mismos los Sussex.

Los duques viven ahora en una mansión adquirida en 2020 y valorada en 24 millones de dólares. Cuenta con nueve dormitorios, 16 cuartos de baño y una casa de invitados separada. También posee una cancha de tenis, una piscina, una bodega, una biblioteca, un gimnasio y una sala de juegos para los niños, además de unos jardines espectaculares. Osasionalmente se convierte en un plató de televisión en el que Meghan rueda sus programas para Netflix.