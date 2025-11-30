Suscribete a
Aquella petición de Harry y Meghan que la Reina Isabel rechazó por considerarla «inapropiada»

Los duques de Sussex se encapricharon con su lugar de residencia real, pero la monarca no pasó por ahí

El matrimonio siempre ha dado especial valor al lugar en el que viven, y no les suele valer cualquiera

Harry y Meghan Markle llevan por primera vez a sus hijos a un voluntariado antes de Acción de Gracias

La Reina Isabel, Meghan Markle y el príncipe Harry, en una imagen de 2018.
A.B. Buendía

Pocos recuerdan ya que hubo un momento en el que el príncipe Harry y la Meghan Markle vivían dentro de 'la firma'. Muy cerca de la Reina Isabel. Aquello ocurrió antes de que se mudaran a la soleada California para formar parte de ... la exclusiva comunidad de Montecito y adentrarse en el seductor mundo de las celebridades. Y ahora se recuerda aquella petición de los duques de Sussex que la Reina Madre rechazó tajantemente por considerarla del todo «inapropiada».

