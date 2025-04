Boris Johnson 'desatado' y sin pelos en la lengua en sus memorias

Boris Johnson nunca ha sido una figura fácil de encasillar. Descrito como un torbellino en la política británica, su mandato como primer ministro fue un reflejo de su personalidad: la de un hombre desatado, a veces brillante y otras caóticamente impredecible. Por eso, no sorprende que haya titulado su esperado libro de memorias, que verá la luz el próximo 10 de octubre, 'Unleashed' (Desatado). Johnson, desde que irrumpió en la escena política, ha sido una fuerza de la naturaleza, incapaz de ser contenido, y su libro, al igual que su autor y a juzgar por los extractos que se han publicado, es una mezcla fascinante de anécdotas, humor y revelaciones sin filtros que ya han dejado a muchos boquiabiertos.

Una de las primeras revelaciones impactantes de 'Unleashed' es su relato sobre los últimos días de la Reina Isabel II, en los que Johnson ofrece una visión íntima y conmovedora de su relación con la monarca. El 6 de septiembre de 2022, sólo dos días antes de su fallecimiento, Johnson habló con la reina sobre la guerra en Ucrania y las complicaciones diplomáticas con India, país que se resistía a tomar una postura firme contra Rusia. La reina, con su experiencia y serenidad característica, le recordó algo que el primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, le había dicho en los años 50: «India siempre se pondrá del lado de Rusia, y algunas cosas nunca cambiarán». Esa reflexión, cargada de historia, fue un ejemplo para Johnson de la «increíble habilidad para tranquilizar y ofrecer perspectiva» que en su opinión tenía la soberana. Dos días después, Isabel II falleció, marcando el fin de una era. Johnson, ahora, es el primero que se atrevido a decir que la monarca padecía cáncer de huesos.

De enfermedades también había cuando en uno de los momentos más personales del libro describe su propia batalla con el Covid-19. Al principio de la pandemia, Johnson admite haber subestimado el virus, pensando que sería sólo una molestia menor. Sin embargo, su propia salud se deterioró rápidamente y describe cómo pasó de ser un hombre robusto y enérgico a alguien cuyo rostro «tenía el color de la mayonesa». A lo largo del libro, Johnson se compara repetidamente con figuras históricas, como Pericles, el líder ateniense que murió durante la peste de Atenas en el siglo V a.C. Al recordar una conversación con su colega Michael Gove, comenta: «Pericles murió de la peste», a lo que Gove, según Johnson, reaccionó con sus gafas brillando como «el pingüino en «Wallace and Gromit»».

Incluso su perro, Dilyn, no escapó al impacto del virus, cuenta Johnson con su habitual humor. «Después de caminar unos pocos cientos de metros, se dejaba caer todo desparramado, con la lengua colgando». Esta mezcla de lo personal con lo absurdo es una constante en «Unleashed«, un reflejo de la forma en que Johnson ha tratado de manejar su imagen pública durante su carrera.

Invasión a un aliado de la OTAN

Pero si bien los relatos personales de su enfermedad son llamativos, el libro no está exento de sorpresas políticas. Uno de los episodios más desconcertantes de su mandato es su confesión sobre un plan para invadir los Países Bajos en 2021, en plena crisis de distribución de vacunas. Con la vacuna de AstraZeneca en el centro de una disputa entre el Reino Unido y la Unión Europea, Johnson consideró seriamente la posibilidad de enviar un equipo militar para recuperar dosis almacenadas en un almacén en Leiden. «Habíamos encargado un trabajo para ver si era técnicamente factible lanzar un ataque acuático y tomar lo que era legalmente nuestro y lo que el Reino Unido necesitaba desesperadamente», escribe Johnson. Sin embargo, pronto le informaron que sería casi imposible llevar a cabo tal misión sin ser detectados, lo que habría obligado al Reino Unido a explicar por qué estaban «invadiendo a un aliado de la OTAN».

Johnson no duda en admitir que la idea era completamente descabellada, pero también señala que en medio de la pandemia, las opciones parecían limitadas y la desesperación era palpable. A lo largo del libro, Johnson defiende sus decisiones durante la pandemia, y no deja de señalar que, a pesar de todo, «Brexit y Bingham» fueron las claves para ganar la carrera por la vacuna, en referencia a Kate Bingham, la encargada del equipo de vacunas, a quien Johnson considera una de sus decisiones más acertadas.

Traicionado por un amigo

En la biografía también aborda el escándalo del «Partygate», que sacudió su mandato y finalmente jugó un papel crucial en su caída. Johnson niega rotundamente haber violado las reglas, describiendo una de las celebraciones como «el evento más patético en la historia de la humanidad». Según su versión, no hubo tarta de cumpleaños, ni celebraciones festivas, y acusa a figuras como Sue Gray y Dominic Cummings de haber orquestado una «cacería de brujas» para derribarlo. A pesar de su tono desafiante, Johnson reconoce que no supo manejar el escándalo y que subestimó el impacto que tendría en su reputación política. «Debería haberme dado cuenta de que mi viejo amigo Dom Cummings, todavía resentido por Barnard Castle, estaba detrás de todo», escribe Johnson, en referencia a las controversias previas en la que estaba involucrado el que fuera su mano derecha.

Críticas no faltan tampoco en su descripción de su rival político, Keir Starmer, actual premier. Johnson no se contiene al burlarse del líder laborista, recordando un debate en el Parlamento durante la pandemia en el que, según él, Starmer se veía confundido y nervioso. «Su rostro irritable era como el de un novillo al que inesperadamente le han metido un termómetro por el recto», escribe de nuevo ese Johnson que no se corta un pelo. A lo largo del libro, el ex premier se jacta de haber «martillado» repetidamente a Starmer en los debates, acusándolo de estar siempre atrapado por las presiones de los sindicatos.

Evitar el Megxit

Otro de los episodios del libro habla de su intento fallido de evitar el Megxit. Johnson revela que, en 2020, miembros de la familia real y funcionarios de Downing Street le pidieron que intentara convencer al príncipe Harry de que no abandonara el Reino Unido y sus deberes reales. «Fue una especie de charla motivacional de hombre a hombre, completamente inútil», admite Johnson. La reunión duró apenas veinte minutos y, según el ex primer ministro, fue evidente desde el principio que Harry estaba decidido a irse, sin importar los argumentos que pudiera ofrecer.

En sus memorias, Johnson hace gala de la fama que lo precede mezclando lo serio con lo ridículo. En un momento, reflexiona sobre la posibilidad de que el Covid-19 fuera un virus «creado por el hombre», comparando a los científicos responsables con las brujas de «Macbeth», mezclando ingredientes en un caldero. «Parece que algunos científicos estaban juntando pedazos de virus como si fueran las brujas de Macbeth – ojo de murciélago y lengua de rana – y oops, la pequeña criatura traviesa saltó del tubo de ensayo y comenzó a replicarse por todo el mundo».