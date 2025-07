Boris Becker anuncia que espera su quinto hijo a los 57 años

Boris Becker volverá a ser padre. El extenista alemán, de 57 años, ha anunciado que espera su quinto hijo, el primero en común con su actual esposa, Lilian de Carvalho Monteiro, de 35 años. La noticia, que Becker ha compartido con todos sus seguidores a través de su perfil de Instagram, supone un nuevo capítulo feliz en una vida marcada por éxitos deportivos, altibajos personales y una reciente etapa de estabilidad.

«Un pequeño milagro está en camino… Lo mejor está por llegar», escribió Becker junto a un vídeo en el que Lilian, analista de riesgos de profesión, presume de su embarazo acariciando su barriga. El anuncio no tardó en llenarse de mensajes de felicitación de amigos y personalidades del mundo del deporte y la moda, como el tenista indio Prakash Amritraj : «¡Qué maravilla! Felicidades a los dos».

El pasado mes de septiembre, Becker y Lilian sellaron su historia de amor con una boda en Portofino, Italia. Fue una ceremonia íntima a la que acudieron cerca de un centenar de invitados, tal y como relató el propio extenista a la revista '¡HOLA!', donde definió aquel fin de semana como «auténtico, real y mágico». En aquella entrevista, Becker, que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida tras haber pasado ocho meses en prisión por ocultar activos durante su bancarrota, dejó claro el papel clave que Lilian tuvo para él: «Nosotros tuvimos días muy difíciles, porque mi situación personal era muy complicada, pero fue cuando conocí a mis verdaderos amigos y a mi compañera para toda la vida. A veces necesitas que te pongan a prueba, para saber quiénes son tus verdaderos amigos o tu pareja, y a mí me pasó. En los momentos complicados, me di cuenta de quién estaba conmigo y quién no. Lilian era la número uno».

Ya entonces, Becker confesó que confiaba en que el futuro fuera prometedor y, diez meses después, ese deseo se ha convertido en realidad con la llegada de este bebé.

El nuevo miembro de la familia se unirá a los cuatro hijos que Becker ya tiene fruto de tres relaciones anteriores. Su primer matrimonio fue con la modelo Barbara Feltus, con quien se casó en 1993 y tuvo a Noah Gabriel y Elias Balthasar. Aquella relación se rompió tras uno de los episodios más mediáticos de la vida del extenista: una infidelidad con la modelo Angela Ermakova, que derivó en el nacimiento de su hija Anna en el año 2000.

En 2009, Becker se casó por segunda vez, esta vez con la modelo neerlandesa Sharley Kerssenberg, con quien tuvo a su cuarto hijo, Amadeus Benedict. Aquel matrimonio se rompió una década después, en 2018, envuelto en rumores de nuevas infidelidades, un tema que el propio extenista abordó en el documental Boris Becker: luces y sombras.

Ahora, tras superar una condena de ocho meses en prisión por delitos financieros y la pérdida de su madre, Becker se encuentra de nuevo en uno de los momentos más dulces de su vida, convencido de haber encontrado en Lilian a su compañera definitiva. Así lo expresó hace unos meses en la revista 'Stern': «Nadie es más importante que el otro. La necesito y espero que ella también me necesite. Nunca antes había conocido a una mujer así».

Más temas:

Instagram