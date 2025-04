Bertín Osborne olvida a Gabriela Guillén con una compañera de trabajo: «Llevan tres meses»

Casi de manera inesperada, Bertín Osborne suma al buen momento profesional que vive con 'Tu cara me suena', el último proyecto televisivo en el que se embarca a partir de este mismo viernes 4 de abril, pero que ya cuenta con varias entregas grabadas, el regreso a su vida del amor tras la disputa en la que terminó su relación con Gabriela Guillén. Con ella, Bertín se convertía en padre de un bebé que tardó en reconocer como suyo hasta que no quiso extender más en el tiempo el conflicto judicial con Guillén. Ahora, el cantante se encontraría rehaciendo su vida sentimental, tal y como apuntan desde 'Tardear' con un nuevo romance que ya habría comunicado a su círculo cercano.

Después del final de su relación con Gabriela, cuya revelación llegaba junto a su controvertido embarazo. Ambos se conocieron trabajando juntos en una campaña publicitaria y desde entonces llevaron su historia de amor en la más estricta intimidad de cara a la prensa. Esta tarde, el programa 'Tardear' compartía en exclusiva la información de primera mano que asegura que en otro espacio laboral el artista ha vuelto a enamorarse por primera vez conocida después de su ruptura con Gabriela.

Según el fotógrafo Tino Torrubiano, una joven «morena» que trabaja junto a Osborne en su programa de Canal Sur le habría robado el corazón. «Llevan tres meses juntos», apuntaba el periodista en conexión con el programa de las tardes de Telecinco. Además, no se cortó en dar detalles que ha recabado en conversación con una persona muy cercana al artista: aunque es una persona anónima, se sabe que trabaja en la productora del programa de Bertín, «es bastante más joven» que él, casi 20 años menos sostienen desde el programa, y tiene claro que no quiere por el momento desvelar su identidad.

«Se ven muy asiduamente, casi todos los fines de semana viajan juntos y este pasado fin de semana, por ejemplo, lo han pasado en Palma de Mallorca según me cuentan. Bertín está, la verdad, que muy ilusionado», asegura Torrubiano dejando entrever que los planes que realiza la pareja sirven para consolidar su relación. Tratándolo desde el programa como presunto, se atreven incluso a reafirmar que tener un nuevo amor hace que Bertín Osborne esté «de nuevo ilusionado».

Sin imagénes que prueben el romance del cantante, el fotógrafo considera que si «se lo está diciendo a su entorno más cercano es porque la cosa marcha«. Por el contrario, desde el programa no se han referido a si, de ser cierto el romance, la pareja sigue los mismos pasos que dio Bertín con Gabriela y que ella misma reconoció en una entrevista. Según detalló, »no diría que ha sido amor sino algo muy bonito. No hemos puesto etiqueta a la relación porque estábamos muy a gusto, nos estábamos conociendo y cada vez iban mejor las cosas. En ningún momento le presioné ni me sentí presionada. Todo fue natural«. Pero a pesar de no considerarse nada oficial, contó que pasó mucho tiempo con Bertín en su finca de Sevilla en la que conoció a »sus amigos, primos, sus hijos incluso, sus hermanas que son fantásticas...«.