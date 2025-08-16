Una antigua Miss Rusia y finalista de Miss Universo muere a los 30 años tras un accidente cuatro meses después de casarse

Kseniya Alexandrova, finalista del certamen Miss Rusia 2017 y finalista del concurso de Miss Universo 2017, ha fallecido a los 30 años apenas cuatro meses después de casarse a causa de un fatal accidente automovilístico sufrido el pasado mes en la región de Tver, de su país natal, según confirmó su agencia de modelos.

La modelo e influencer iba en el asiento de copiloto mientras su esposo, Ilya, estaba al volante del vehículo. En un trágico giro del destino, un alce se abalanzó sobre la carretera y atravesó el parabrisas, causándole una lesión, a la postre mortal, en la cabeza. Según se ha informado, su esposo resultó ileso del fatal accidente.

Tras el impacto, Kseniya Alexandrova fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Sklifosovsky de Medicina de Emergencia, donde falleció el martes 12 de agosto. La agencia de modelos de Alexandrova, Modus Vivendis, con la que comenzó a trabajar a los 19 años, confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en redes sociales.

«Símbolo de belleza, bondad y fuerza interior»

«Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, anoche», decía la publicación. «Ksenia era brillante, talentosa y extraordinariamente brillante. Sabía inspirar, apoyar y brindar cariño a quienes la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior», añadió.

El comunicado finalizó así: «Lamentamos profundamente la pérdida de Ksenia y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que tuvieron el placer de conocerla. Un recuerdo inolvidable…».

La Organización Miss Universo también compartió un homenaje a Ksenia Alexandrova a través de Instagram, publicando una recopilación de las imágenes del concurso en las que la modelo hablaba de sus esperanzas para el mundo y los anhelos de su carrera. «Quiero que todas las personas del mundo crean en sí mismas y siempre tengan un sueño. Debemos ser fuertes, creer en nosotras mismas y nunca renunciar a nuestros sueños. En este mundo todo es posible y nada es imposible», relataba Ksenia Alexandrova en el vídeo.

Su boda del 22 de marzo

El pie de foto decía: «La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla».

Además de su trabajo como modelo y en concursos de belleza, Ksenia Alexandrova fue presentadora de televisión y también psicóloga. En 2016, se graduó en Finanzas por la Universidad Rusa de Economía Plejánov. Posteriormente, en 2020, completó sus estudios en la Escuela Superior de Cine y Televisión Ostankino. Además, en 2022, se graduó en psicología en la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú y se convirtió en terapeuta de psicodrama.

El fallecimiento de Ksenia Alexandrova se produjo tan solo cuatro meses después de que ella y su esposo se casaran en una ceremonia oficiada el 22 de marzo. Compartió fotos de ese día tan especial en Instagram en abril. «Recuerdo cada segundo y parece que todavía estoy experimentando el torbellino de emociones», decía en la publicación. «Hubo tanto amor, alegría y sentimientos sinceros en este día que el corazón aún los rebosa. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros; ¡no tiene precio!», añadía.