Amor, trabajo y un generoso patrimonio: Úrsula Corberó lo tiene todo

A sus 36 años, Úrsula Corberó se encuentra en uno de los momentos más felices y esperados de su vida: espera su primer hijo junto a su pareja, el actor argentino Chino Darín. Esta noticia ha conmovido a sus seguidores y ha puesto de nuevo el foco en su vida personal y profesional. Desde que saltó a la fama internacional con su papel de Tokio en 'La Casa de Papel', la actriz ha consolidado una carrera sólida en el cine y la televisión, participando en proyectos como 'Snake Eyes' y la serie 'Chacal'.

Su talento y carisma le han valido reconocimientos y una posición destacada en la industria audiovisual con la que probablemente ni podía soñar cuando triunfó con aquel papel de Ruth en 'Física o química' siendo solo una niña. Ahora todo aquello es poco. Comenzó a serlo en 2017 cuando después de la exitosa serie de Netflix era conocida en medio mundo. Eso le abrió las puertas de muchas oportunidades, y ella no solo ha sabido aprovecharlas para hacer crecer su carrera y nombre, su marca personal, es que además ha ido haciendo inversiones para que su patrimonio sea un seguro de futuro.

En el centro de Barcelona, Úrsula posee un piso valorado en aproximadamente 400.000 euros. Este inmueble, adquirido hace varios años, destaca por su arquitectura señorial, con techos altos, molduras originales y grandes ventanales que aportan luminosidad y amplitud a las estancias. La decoración combina elementos clásicos con toques modernos, creando un ambiente acogedor y elegante. Es en este hogar, del que podemos tener detalles a través de las pinceladas que muestran en redes sociales, donde la actriz y Chino Darín han decidido esperar la llegada de su primer hijo, donde van a convertirse en una familia.

Además de su residencia en Barcelona, Úrsula ha realizado otras inversiones en Madrid. En 2017 hizo la primera compra, un piso en el centro de la capital, pequeñito pero muy bien ubicado y que según ha podido saber este medio hoy en día tiene alquilado. En 2020 compró una parcela de 1,5 millones de euros y mil metros cuadrados en Aravaca con el fin de construir una vivienda completamente a su antojo. Pero después decidieron asentarse en Barcelona, en la ya citada propiedad, aunque en realidad, desde que comenzaran su relación no han dejado de viajar, bien por trabajo o bien por placer, pero aprovechan juntos cada minuto que tienen.

Su patrimonio no se limita a sus inversiones inmobiliarias. La actriz ha sabido aprovechar su imagen para generar ingresos a través de diversos proyectos y colaboraciones. Tras su éxito en 'La Casa de Papel', Úrsula ha participado en producciones internacionales como 'Snake Eyes', donde interpretó a la villana del filme. Aunque los detalles financieros de estos proyectos no se han hecho públicos, se estima que su participación en la película le generó ingresos sustanciales, considerando los estándares de la industria cinematográfica de Hollywood. Además de su carrera como actriz, Úrsula ha trabajado como embajadora de marcas internacionales como Maybelline y Shiseido, y ha colaborado con firmas de moda como Stradivarius y Multiópticas. Estas campañas le han permitido diversificar sus fuentes de ingresos y aumentar una visibilidad que, por otra parte, ya era estratosférica.

No siempre fue todo bien

Con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, Úrsula ha convertido su presencia en redes sociales en una fuente adicional de ingresos de la que en realidad no abusa, porque no son muchas las colaboraciones que hace, pero sí con marcas muy reconocidas. Y si parece que hablando de Corberó todo es éxito, no siempre fue así y ni mucho menos es suerte. Ella ya ha hablado muchas veces del sacrificio que hizo su madre para ayudarla a llegar donde está, de los permisos que tenía que pedir en un trabajo que necesitaba para poder hacer autostop hasta el pueblo de al lado del suyo y coger el tren camino de Barcelona, de donde las separaban 62 kilómetros, para acudir a diferentes castings a pesar de que durante todo el primer año no la seleccionaron para ninguno.

Y aún después de trabajar como actriz tampoco le ha salido siempre todo bien, en 2015 se aventuró con una tienda de moda en el centro de Madrid y casi antes de abrirla tuvo que cerrarla. No duró ni el primer año y ella supo echarse atrás antes de seguir invirtiendo en algo que no terminaba de cuajar.

Una historia de amor

Pero no dejó de trabajar y, a día de hoy, todo es triunfo. Incluso en lo personal. La relación de Úrsula Corberó con Chino Darín ha sido una de las más estables y queridas del panorama artístico. Ambos se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie 'La Embajada' y, desde entonces, han compartido su vida personal y profesional. A pesar de su éxito y la atención mediática, han sabido mantener su relación en privado, priorizando su bienestar y privacidad.

La noticia del embarazo ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes han expresado su alegría y apoyo a la pareja. Este nuevo capítulo en su vida personal coincide con una etapa de consolidación profesional, donde Úrsula continúa trabajando en nuevos proyectos y ampliando su legado en la industria del entretenimiento.