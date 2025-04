La Reina Isabel II se deja ver al volante tras los rumores sobre su salud

La salud de la Reina Isabel II ha tenido en vilo en los últimos días a la población británica, después de que tuviera que cancelar un viaje a Irlanda del Norte por recomendación médica y anunciara después que no asistiría a la COP26, la cumbre del clima que se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow. A esto se suma que se la viera en público utilizando un bastón para andar, que trascendiera que sus médicos le recomendaron beber alcohol «solo en ocasiones especiales», y que, finalmente, el Palacio de Buckigham confirmara que pasó una noche en el hospital King Edward VII en el centro de Londres, donde se le realizaron algunas pruebas, un hecho que fue dado a conocer primero por la prensa. En todas estas informaciones muchos vieron una señal de que la salud de la monarca, de 95 años, quizá no está en su mejor momento. Sin embargo, este lunes se la vio conduciendo en los alrededores del Castillo de Windsor su Jaguar verde, lo que apaciguó los temores sobre un problema de salud más grave. La soberana suele conducir en sus terrenos privados, pese a no tener carné, simplemente para pasear o también para sacar a sus perros de la raza corgi.

Gtres

Las imágenes, en las que se ve a la monarca con gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, cayeron como un soplo de aire fresco en una sociedad devota de la familia real y que ya el pasado abril se llevó un duro golpe con la noticia del fallecimiento del marido de la reina, el Príncipe Felipe de Edimburgo . Fuentes de Palacio confirmaron que el servicio médico de Isabel II le recomendó suspender todos sus actos oficiales y dedicarse a descansar durante dos semanas, un consejo que la Reina pretende seguir al pie de la letra con tal de estar en condiciones de asistir el próximo 14 de noviembre al Cenotafio, donde se conmemora el ‘Remembrance Sunday’ (’Día del Recuerdo’) en memoria de los militares caídos en combate en las dos guerras mundiales. El Príncipe Carlos depositará una ofrenda floral en nombre de su madre, como lo ha hecho en los últimos años, mientras ella asiste al evento desde un balcón, como lo hizo desde que el duque de Edimburgo se retirara de sus deberes públicos. Los médicos, eso sí, la autorizaron a «continuar realizando tareas ligeras» durante este tiempo, «incluidas algunas audiencias virtuales».

Respeto

El primer ministro británico, Boris Johnson , hizo un llamamiento a la calma el pasado fin de semana durante la cumbre del G20 en Roma, donde dijo que se debe «respetar» la necesidad de descanso de la Reina. «Hablé con Su Majestad, como lo hago todas las semanas como parte de mi trabajo», declaró el premier a la cadena ITV, y añadió que la encontró «en muy buena forma». «Sus médicos le han dicho que tiene que descansar, y creo que tenemos que respetarlo y entenderlo. Todo el mundo le desea lo mejor», añadió.

Tras la muerte del Príncipe Felipe, y debido a la avanzada edad de Isabel II, ha vuelto a estar sobre la mesa la conversación sobre la sucesión en el Reino Unido y las consecuencias para la monarquía que tendrá la muerte de la mujer que ha ocupado el trono durante casi 70 años, aniversario que se cumplirá el próximo febrero y que supone su Jubileo de Platino . Para celebrarlo, habrá cuatro días de festividades que comenzarán con el desfile ceremonial Trooping the Color, en el que más de 1.400 soldados festejan el cumpleaños oficial de la reina el 2 de junio de 2022.