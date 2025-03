Las primeras palabras de Ezequiel Garay tras su separación de Tamara Gorro

«Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar. Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos». Con estas palabras, Tamara Gorro anunciaba a través de su perfil de Instagram que había tomado la decisión de separarse de Ezequiel Garay , tras doce años de relación y dos hijos en común.

Una noticia que sorprendió muchísimo a su legión de seguidores, teniendo en cuenta lo consolidada que parecía la pareja y el amor que se profesaban casi a diario en sus respectivas redes sociales. «Yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terminar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos», añadía la joven casi sin poder contener las lágrimas.

Un vídeo en el que quiso dejar claro que tan solo es una separación amistosa y que, de hecho, no han iniciado los trámites para divorciarse. Eso sí, Gorro ha confesado que llevan varios meses viviendo juntos sin ser pareja y que van a comenzar a separarse. «Evidentemente, se van a proceder a dar pasos porque nos vamos a separar. Eso implica que tengamos que estar en diferentes casas y no quiero alimentar rumores».

Esta mañana ha sido el propio Ezequiel Garay el que ha usado su perfil en Instagram para apoyar las palabras de la que hasta ahora ha sido el amor de su vida. «No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 años maravillosos», ha escrito el argentino junto al vídeo de Tamara, probando así que su separación ha sido de mutuo acuerdo y basada en el cariño que ambos se profesan.

