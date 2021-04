Paco Gento, padre a los 87 años por orden judicial

Gema Conty SEGUIR Madrid Actualizado: 28/04/2021 15:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de esperar años para que Paco Gento (87 años) hiciese lo correcto y la reconociese como hija, Paquita España Nuñez (62) se dio cuenta de que nunca lo haría. Decidida, acudió a Fernando Osuna, abogado experto en casos de filiación, para que la cuestión se resolviese en los tribunales. Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia Nº 48 de Madrid le ha dado la razón. Su madre, una bailarina de danza clásica fallecida hace exactamente un mes, mantuvo un noviazgo en 1958 con ‘La galerna del Cantábrico’, como así se le conocía en su gloriosa etapa como jugador del Real Madrid, cuyo resultado fue el nacimiento de la malagueña Paquita.

Gento rehusó hasta en tres ocasiones hacerse las pruebas de paternidad que le ordenó el juez y tampoco acudió al juicio que se celebró el pasado 21 de abril, por lo que en estos casos, la ley es clara: admite todos los hechos y cuestiones de la demanda. Desde hoy, el exfutbolista ya no tiene dos hijos, sino tres. Tendrá también que hacer frente a las costas del juicio.

Además del claro parecido entre padre e hija y de los testimonios que presentaron que confirmaron la relación que mantuvieron por aquellos años, contrataron a un detective que consiguió una servilleta de Gento en un lugar público. Tras cotejar el ADN y compararlo con el de Paquita, el resultado no dejó lugar a dudas: un 99% de coincidencia.

La sentencia podrá ser recurrida por la defensa de Paco Gento pero, como así ha afirmado a ABC el abogado de Paquita España (quien ya podrá cambiarse el apellido, si así lo desea), poco tienen que hacer con las pruebas que presentaron.

«Se ha hecho justicia»

La malagueña Paquita, que trabaja como limpiadora en un organismo oficial de la Junta de Andalucía, no puede estar más contenta con el fallo emitido. En la conversación que ha mantenido esta mañana con su abogado Fernando Osuna ha manifestado su alegría y ha insistido en que ya era hora. «Se ha hecho justicia», ha recalcado. No entiende cómo ante las evidencias presentadas, Paco Gento seguía negando la paternidad.

Interponer la denuncia no fue una decisión nada fácil para Paquita. Tardó mucho en decidirse a hacerlo, en parte porque no quería que su madre reviviese todo. Bastante mal lo pasó cuando se quedó embarazada y sin la ayuda de nadie, con un futuro incierto por delante en unos años en los que este tipo de situaciones no estaban bien vistas. Nada cambiará aquello, pero con la sentencia Paquita podrá al menos dormir tranquila, sabiendo que se ha hecho justicia.