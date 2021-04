Miguel Bosé: «He vivido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia y un buen día se acabó» El actor y cantante, que cumple 65 años y lo celebra con un nuevo perfil en Instagram, ha concedido una entrevista a Jordi Évole que se emitirá el próximo domingo

Coincidiendo con su 65 cumpleaños, el pasado 3 de abril, Miguel Bosé ha decidido hacer borrón y cuenta nueva en su vida. Para empezar ha borrado todas las fotos antiguas de su perfil de Instagram para reaparecer con cinco imágenes que acompaña con enigmáticos textos como «Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón». «Yo soy y ahora lo sé bien. Abrazos de corazón».

El que fuera uno de los protagonistas de la pandemia del coronavirus por su postura negacionista, reaparece además en una entrevista en televisión. Será el próximo domingo cuando se emita la primera parte de la entrevista concedida a Jordi Évole, en el programa 'Lo de Évole' en laSexta.

A tenor de los dos avances que ha hecho el programa, Miguel Bosé no dejará a nadie indiferente. Con frases tan impactantes como «He vivido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia y un buen día me desperté y dije: se acabó. Lo he dejado todo, todo, todo hace siete años». «Solo», -le pregunta Évole-, «solo», responde Bosé.

Según publica el propio Jordi Évole en su cuenta de Twitter, «'Miguel&Bosé' en exclusiva. Dos capítulos de 'Lo De Évole'. El primero, el próximo domingo. El Miguel más íntimo. Sus adicciones, la relación con su padre, la presencia de Franco en su casa, como lleva cumplir 65. Una entrevista única».