Jesulín de Ubrique habla claro sobre Belén Esteban: "El tiempo pone las cosas en su sitio" El diestro, a quien acusan de no haberse posicionado en el conflicto de su mujer y la madre de su hija, habló así de lo que sentía por Belén Esteban.

Saúl Ortiz Madrid Actualizado: 15/02/2021 18:25h

El debate sobre la guerra entre María José Campanario y Belén Esteban está más encendido que nunca. La carta que la primera escribió a la segunda en las redes sociales ha reabierto una herida que, si bien parecía cicatrizada, sigue supurando ante millones de espectadores. Explican con vehemencia inusitada que la de Castellón escribió la misiva con el único interés de ganar dinero. Es, dicen, la forma para que la revista ‘Hola’ extienda un cheque al portador para que el matrimonio explique cuán dolidos están ante todo lo ocurrido.

María José niega exclusivas. Y, mientras, se especula con el papel que los de Ubrique estarían jugando en este momento. Belén insiste en que, por sorpresa, parte de la familia ya se ha posicionado a su favor y dice poseer mensajes que confirmarían la identidad de los tránsfugas familiares. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia mantienen que nada hay de cierto en todo eso. Más bien, cuentan, han cerrado filas en torno a Campanario que les habría pedido silencio.

Es la explicación a que el torero siga esquivando las preguntas de los reporteros asfálticos: “No quiere dar más carrete ni que haya más leña para quemar”, advierte alguien quien le conoce bien. Sea como fuere, el programa ‘Mi Gran Tarde’ de la televisión autonómica de Castilla la Mancha, presentado por Vicente Serrano y Alicia Senovilla, recuperó este fin de semana una entrevista que Jesulín concedió a la cadena en 2018 cuando también hubo una polémica en los medios. Sus palabras no dejan lugar a las dudas: “La clave entre nosotros es el amor incondicional, le pese a quien le pese. No se puede explicar, hay que vivirlo a diario. Me siento afortunado y me volvería a casar con mi mujer”.

Poco dado a hablar sobre su vida privada en la pequeña pantalla, en aquel momento Jesulín también respondió abiertamente a la pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué no responde o demanda a Belén Esteban después de tantos años?: “El tiempo pone las cosas en su sitio”.