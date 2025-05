Lo que oculta el embarazo sorpresa de Naomi Campbell a los 50 años La modelo no ha querido dar más información como el nombre del bebé o cuándo y dónde ha nacido. Tan solo ha querido dejar claro que es una niña

A pocos días de cumplir 51 años (que celebrará el próximo 22 de mayo), la modelo Naomi Campbell ha anunciado que ha sido madre de una niña. «Esta preciosa, pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Muy honrada de tener a esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande», ha escrito la llamada 'diosa de ébano' a través de su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que muestra con cariño los diminutos pies de su hija. Una fotografía que ha alcanzado cerca de 425.000 'likes' tan solo dos horas después de su publicación. Y es que la supermodelo británica es muy activa en las redes sociales, donde acumula más de 10 millones de seguidores.

Campbell es tremendamente celosa de su intimidad y, aunque ha anunciado voluntariamente su reciente maternidad, la maniquí no ha contado más información como el momento el nombre del bebé, quién es el padre, si es por un vientre de alquiler o adoptada ni siquiera cuándo y dónde ha nacido. Tan solo ha querido dejar claro que es una niña.

A raíz de su inesperada confesión, los medios estadounidenses se han puesto manos a la obra para intentar contestar estas cuestiones. Aunque por el momento solo han averiguado que la top model no ha sido madre recientemente pues existen unas imágenes, tomadas recientemente por una conocida revista de moda, en las que Campbell no estaba embarazada.

Parece que en esta ocasión la modelo ha dado ese gran paso y finalmente se ha convertido en madre, a pesar de la obsesión y la presión que ejercía la prensa rosa sobre ella. La última vez, en el año 2018, cuando fue fotografiada con un recién nacido en brazos a la salida de un orfanato de Lagos (Nigeria). Fue entonces cuando su equipo de representantes tuvo que publicar un comunicado para desmentir que Naomi Campbell hubiese adoptado un niño.

Junto a otras como Cindy Crawford o Claudia Schiffer , la supermodelo británica es de las pocas top model de 90 que aún siguen de máxima actualidad. Campbell, que estuvo al frente de cientos de portadas y protagonizando numerosas campañas publicitarias durante más de dos décadas, sigue desfilando para las grandes marcas de sus amigos. La última vez fue hace tan solo un mes cuando participó en la celebración del 40º aniversario de la firma neoyorquina Michael Kors .

Su creador y diseñador, que da nombre a la marca, escogió las calles de la gran ciudad hasta Shubert Theatre, el escenario más importante de Broadway, para un imponente desfile en el que también participaron modelos de la talla de Helena Christensen , Carolyn Murphy , Shalom Harlow , Bella Hadid , Ashley Graham , Precious Lee o Paloma Elsesser , entre muchas otras.