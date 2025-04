Harry enfurece a Buckingham con la publicación de sus memorias

Si alguien pensaba que Harry y Meghan caerían en el olvido tras su salida de la Familia Real, se equivocaba. Cierto es que ellos mismos nos vendieron el ‘Megxit’, en tono victimista, como un intento de abandonar el primer plano y huir de la presión mediática a la que eran sometidos en Londres. Un año y medio después de anunciar que daban un paso atrás, cada vez cuesta creerse más su versión, porque lo único que han hecho es seguir explotando su condición de royals airados; primero con la explosiva entrevista concedida a Oprah Winfrey y ahora, firmando con una editorial un jugoso contrato para publicar unas memorias. Penguin Random House ha anunciado a través de su cuenta oficial que el príncipe Harry publicará su autobiografía a finales del próximo año. «Compartirá, por primera vez, el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que le han ayudado a formarse», reza el comunicado. «Estoy escribiendo esto no como el Príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido», puntualiza.

El nieto de Isabel II publicará las memorias con la ayuda del escritor neoyorquino J.R. Moehringer, autor de las memorias del tenista Andre Agassi (tituladas ‘Open’) y de ‘El bar de las grandes esperanzas’, y ganador del Premio Pulitzer de Periodismo en el año 2000. Según la web Page Six, Harry podría haber cobrado ya la friolera de 20 millones de dólares por adelantado, pero apaciguar los ánimos él ya ha aclarado que lo donará.

El primer borrador del manuscrito, actualmente sin título, está casi completamente escrito y se presentará en octubre. Eso sí habrá que esperar hasta finales de 2022, año en el que por cierto la Reina celebra su Jubileo de Platino , para ver el libro publicado.

Para terminar de azuzar la polémica de la que pretendían escapar, nadie en Buckingham estaba al corriente de que Harry iba a lanzar sus memorias. Lo ha mantenido en secreto . Tanto la Reina como el Príncipe Carlos fueron informados de su nuevo proyecto solo unos momentos antes de que se hiciera público.

Traición

«Harry el conspirador y el prisionero de Windsor», ironiza el 'New York Post', en su portada

«Todos están cansados de tener que enfadarse cuando se trata de esos dos. Han pasado los últimos 18 meses haciendo todo lo que le prometieron a Su Majestad que no harían: ganarse la vida con sus vidas anteriores y su estatus como miembros de la Familia Real. Es deprimentemente predecible, desafortunadamente», declara al ‘Daily Mail’ una fuente cercana a Buckingham.

El incisivo periodista Piers Morgan ha instado a la Reina a despojar a Harry y Meghan de todos sus títulos, acusándolos de convertir el lema mundialmente famoso de la Reina: «Nunca te quejes, nunca expliques» en «Siempre quejarse, siempre explicar, nunca dejar de lloriquear».

Para la biógrafa de Harry, Angela Levin , con este el libro de memoria Harry corre el riesgo de «parecer un traidor para la Familia Real».

La prensa estadounidense prefiere tirar de humor. ‘New York Post’ retrata al príncipe como el nuevo Harry Potter, aunque cambiándole el apellido por un poco elogioso plotter -conspirador- encerrado en las mazmorras de Windsor. Está claro que la pareja da más juego fuera de la Familia Real que dentro.

