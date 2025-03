La familia de Carlos Marín, de Il Divo, al límite: denuncian acoso de su ex por la herencia

Han pasado seis meses desde que Carlos Marin , la voz española de Il Divo, falleciera tras no superar las complicaciones derivadas del coronavirus. El cantante, que estaba vacunado, falleció en el hospital de Manchester en el que ingresó. A su lado, su hermana Rosa, confió siempre en el diagnóstico optimista de los médicos . No pudo ser. Tras su muerte, han sido varias las declaraciones de sus compañeros del grupo musical que han despertado confusión y dudas.

Manifestaciones malintencionadas vertidas especialmente por Urs , el vocalista de nacionalidad suiza, mediante las que se insinúa que Carlos falleció por imprudente. Dejan caer que no estaba vacunado y que buscaron recambio cuando supieron que no iba a recuperarse . ABC ha podido saber que estas afirmaciones han generado tal desconcierto y angustia en sus familiare que se han visto obligados a dejar el asunto en manos del abogado Alberto Martin para que sea él quien inicie cuantas acciones legales sean necesarias para proteger su honor: «que no quepa ninguna duda de que se hará todo lo que se tenga que hacer porque las insinuaciones son complejas y atentan contra el buen nombre del artista», explica Martín en conversación con este periódico.

El fallecimiento de Carlos también ha dejado al descubierto los problemas existentes entre la familia directa e Inocence, su ex pareja, a quien acusan de estar intentando explotar al máximo la imagen del barítono: « Jamás pensé que esta mujer intentara arruinar a mi madre como lo está haciendo », dice la hermana del fallecido a ABC. Rosa se refiere a las diferencias surgidas tras la apertura del testamento. En él, Carlos dejó como heredera a su madre pero legó un piso, valorado en cerca de 700.000 euros, a la que fue su pareja. Una propiedad que actualmente tiene una hipoteca de más de 300.000 euros: «como en el documento no se especifica, la beneficiaria quiere que la casa se le entregue libre de cargas, que sea la madre de él quien pague los atrasos y el monto total», dice el abogado de la familia.

Una pretensión imposible para la madre del artista que no puede pagar tales cantidades: «Ella llama continuamente a mi madre por teléfono y le ha provocado ya varias crisis de ansiedad, no es justo. Tal es el volumen de llamadas que yo solicité una orden de alejamiento que no se concedió porque la tenía que pedir mi madre. Después de todo lo que ha hecho mi madre por ella... A esa mujer solo le mueve el dinero, cada sonrisa entregada a mi hermano la pagó con creces en efectivo », dice Rosa .

Otro de los escollos a salvar guarda relación con los derechos de imagen. ABC ha podido saber que Inocence quiere luchar por demostrar que era ella la directora creativa y que debería poder usar su imagen para la explotación artística: «los derechos corresponden a su madre, que es la heredera. El único director creativo o artístico era Carlos y eso es incuestionable . Le hemos dado mucho material, le hemos cedido lo relativo a su carrera e, incluso, lo que tiene relación con las cosas que hizo con Carlos, que se traduce en mucho dinero, pero vamos a hacer lo que haga falta para demostrar que esto no es así».