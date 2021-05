El trágico final del amigo infiel de Neymar El cantante brasileño Kevin Nascimento cayó al vacío desde el quinto piso de un hotel

Neymar se enfrenta a uno de sus momentos más difíciles. El pasado lunes se despertaba con la noticia del fallecimiento de un íntimo amigo, el cantante brasileño Kevin Nascimento Bueno, más conocido como MC Kevin. El joven, de 23 años, se encontraba en las afueras de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, y falleció tras caer del quinto piso de un hotel.

La Policía ha abierto una línea de investigación donde parece ser que el artista cayó al vacío mientras escapaba de su mujer tras serle infiel con otra chica. Habría mantenido relaciones íntimas con una chica en el mismo hotel donde se hospedaba su actual pareja, al temer la reacción de esta, salió al balcón para tratar de pasar a la habitación de abajo, con la mala suerte de que resbaló y cayó desde un quinto piso.

El futbolista ha mostrado su pesar en sus redes sociales: «No me lo puedo creer, 23 años... juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño hacia mí, tus fotos, tatuajes, botas… Teníamos pensado encontrarnos ahora en mis vacaciones pero lamentablemente no podremos. Pero tengo la certeza de que aún así te abrazaré y te agradeceré la confianza en mí, en la persona que soy. Descansa en paz mi chico», ha escrito Neymar en su cuenta de Instagram junto a un vídeo que el joven le había enviado enseñándole un tatuaje sobre el futbolista.

El jugador del PSG también ha compartido varias historias en la red social donde se despide de su amigo. Una de ellas es una conversación a través del chat de Instagram donde quedaban próximamente para verse y en la que se habían enviado varios vídeos.