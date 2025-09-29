Cocina como un profesional: Juego de Sartenes Devil Antiadherentes con 37% de Descuento
Aprovecha calidad y precio en un set de sartenes diseñado para durar
Si quieres sacarle el máximo partido a tus recetas favoritas, prueba el juego de sartenes Devil antiadherentes, una opción de calidad pensada para quienes buscan resultados perfectos en la cocina sin gastar de más. Además, ahora puedes conseguirlo con un 37 % de descuento, una oportunidad ideal para renovar tu menaje y disfrutar de una experiencia culinaria más cómoda, rápida y eficiente.
Características del juego de sartenes WMF Devil
El juego de sartenes WMF Devil es una opción pensada para quienes buscan calidad, durabilidad y resultados profesionales en su cocina diaria. Este set incluye dos sartenes en tamaños de 24 cm (altura de 5 cm) y 28 cm (altura de 5,5 cm), pensados para placas de 18 cm y 22 cm respectivamente, lo que los convierte en piezas versátiles para diferentes recetas.
Su construcción en acero inoxidable Cromargan 18/10 garantiza resistencia y aspecto impecable incluso tras un uso intensivo, mientras que el recubrimiento antiadherente PTFE Teflon Platinum asegura una cocción más saludable con menos grasa y una limpieza sencilla. Se trata de un revestimiento libre de PFOA, plomo y cadmio, diseñado para ofrecer seguridad y larga vida útil.
Las sartenes WMF Devil destacan por su base TransTherm de gran grosor, que proporciona una distribución homogénea del calor, evita deformaciones y conserva la temperatura durante más tiempo. Gracias a esta tecnología, los alimentos se calientan de forma rápida y uniforme, permitiendo resultados precisos tanto al sellar carnes como al preparar platos delicados.
Estas sartenes son compatibles con todas las fuentes de calor, incluyendo inducción, gas, placas eléctricas y vitrocerámica, lo que las convierte en una inversión práctica independientemente del tipo de cocina. Además, soportan temperaturas de hasta 260 °C en el fuego y son resistentes al horno hasta 70 °C, adaptándose a distintas formas de cocinado.
Ventajas de cocinar con las sartenes Devil
Otros aspectos a destacar son su resistencia a los impactos, la robustez frente al uso diario y el mango ergonómico de acero inoxidable, que proporciona un agarre seguro y cómodo incluso en largas sesiones de cocinado.
El diseño del mango está pensado para ofrecer protección contra las llamas, aumentando la seguridad mientras se cocina en estufas de gas. También son aptas para lavavajillas, lo que simplifica su mantenimiento después de cada uso.
La gama WMF Devil Inox reafirma el compromiso de la marca con la calidad alemana, combinando materiales premium con un diseño funcional y elegante en color negro.
Estas sartenes permiten preparar recetas con menos aceite, mantienen un alto nivel de resistencia al calor y se mantienen impecables durante años. Gracias a su rendimiento superior y versatilidad, se convierten en una herramienta imprescindible para quienes quieren cocinar como un auténtico profesional desde la comodidad de su hogar.
