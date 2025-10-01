El nuevo «rey» de la gama media en 2025 es de Xiaomi y aparece con precio mínimo histórico
Un modelo que equilibra fotografía, batería y potencia con un coste muy contenido
Estrenar móvil ya no es un lujo prohibido. El Xiaomi 14T llega a otoño de 2025 con un atractivo difícil de ignorar: potencia de sobra, diseño cuidado y un precio en AliExpress que se queda en 312,45€, muy por debajo de los 449€ habituales. Para quienes buscan un teléfono capaz de aguantar el ritmo diario, este modelo aparece como una de esas oportunidades que no duran demasiado.
Fotografía con sello propio y materiales de nivel
El punto fuerte de este Xiaomi es su colaboración con Leica, que se traduce en una cámara principal con lentes Summilux y cuatro distancias focales. Esto permite desde retratos naturales hasta paisajes con gran riqueza de detalle, algo poco habitual en un móvil de este rango. Además, el sensor Sony IMX906 rinde de manera sobresaliente en condiciones de poca luz, de modo que esas cenas familiares o salidas nocturnas quedan registradas con realismo y sin ese molesto ruido digital.
El acabado del terminal acompaña a ese despliegue técnico. La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas no solo se ve brillante y contrastada, también responde con una fluidez que marca la diferencia. Los 144 Hz hacen que navegar entre apps, revisar redes o jugar sea un proceso natural, sin tirones y con la sensación de estar ante un dispositivo más caro de lo que realmente cuesta ahora.
Autonomía pensada para quienes no paran
Un móvil de estas características no tendría sentido si no acompañara la autonomía. Con 5000 mAh de batería, el Xiaomi 14T aguanta fácilmente hasta dos jornadas de uso moderado. Y cuando llega el momento de recargar, su carga rápida de 67W permite recuperar la energía en menos de una hora. Para muchos usuarios eso significa algo tan simple como enchufarlo mientras se prepara el café de la mañana y salir de casa con el teléfono al 100%.
Este equilibrio entre potencia, cámara y batería se vuelve aún más interesante al mirar el precio actual. No se trata de un simple descuento: estamos ante un mínimo histórico en AliExpress, lo que refuerza la sensación de estar accediendo a un dispositivo de gama media-alta al coste de un modelo básico de hace apenas unos años. A esto se suman factores clave como la versión europea (sin complicaciones de compatibilidad), el diseño robusto y la confianza de una marca consolidada.
Renovar móvil no siempre implica entrar en una espiral de gastos. Con propuestas como esta, se puede disfrutar de fotografía de calidad, rendimiento fluido y autonomía sin sobresaltos. Para quienes dudan si esperar o no, lo cierto es que pocas veces el mercado pone tan a tiro un terminal con estas prestaciones.
