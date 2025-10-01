Este OnePlus destroza su precio y sorprende: funciones premium para Android a precio de gama baja
Un reloj inteligente con diseño elegante, sensores avanzados y una rebaja que lo coloca al alcance de más bolsillos
Hay dispositivos que no necesitan demasiada presentación porque hablan por sí mismos. El OnePlus Watch 3 es uno de ellos: un smartwatch que combina pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas, procesador potente y funciones de salud dignas de relojes mucho más caros. Lo mejor es que ahora está en AliExpress por 146,06€ utilizando el código descuento ESCD20, frente a los 247,80€ habituales. Un cambio de precio que lo convierte en un candidato ideal para quienes buscan renovar reloj sin gastar de más.
Un diseño que engancha a primera vista
Lo primero que destaca es su pantalla brillante de hasta 2200 nits, que se ve perfectamente incluso bajo el sol. El tamaño de la caja (46,6 mm) encaja bien en la muñeca y, gracias a su ligereza, apenas notas que lo llevas puesto. Además, el acabado transmite esa sensación de producto cuidado, que puedes llevar tanto en el trabajo como en el gimnasio sin que desentone.
Otro detalle clave es su resistencia IP68, que da tranquilidad si se moja o entra en contacto con polvo. Es decir, no hace falta estar pendiente de quitárselo cada dos por tres. Este tipo de detalles prácticos son los que marcan la diferencia en el día a día.
Funciones que sorprenden por su precio
Donde realmente llama la atención es en el apartado de salud y deporte. Integra sensores para medir la frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, temperatura de la piel e incluso rigidez arterial. Todo en un reloj que también analiza el sueño con detección de ronquidos, algo poco común en este rango de precio.
La aplicación oficial OHealth, disponible en móviles Android 9 o superior, centraliza todos estos datos y los conecta con plataformas como Strava o Google Health Connect. Eso sí, conviene tener en cuenta que no es compatible con iPhone ni con versiones antiguas de Android, un detalle que conviene revisar antes de decidirse.
Más allá de la parte médica, la experiencia es fluida gracias al Snapdragon W5 y Wear OS, que permiten usar aplicaciones, recibir notificaciones y tener un reloj que responde rápido. Es un plus que normalmente se encuentra en modelos más caros.
En conjunto, este OnePlus Watch 3 ofrece cuatro bazas claras: precio rebajado, diseño elegante, pantalla potente y sensores de salud avanzados. Razones más que suficientes para entender por qué este descuento resulta tan llamativo ahora mismo.
Al final, se trata de un reloj que va más allá de contar pasos. Sirve para tener un control real de la salud, para organizar mejor la rutina y para acompañar tanto en entrenamientos como en momentos de descanso. Y todo con una rebaja que lo hace todavía más apetecible.
