El iPhone 16e toca mínimo histórico en MediaMarkt y se cuela entre las compras más buscadas de Navidad

Hay momentos del año en los que la duda de renovar móvil pesa más que nunca, y la campaña navideña suele ser uno de ellos. Por eso que el iPhone 16e, en su versión de 128GB, haya caído en MediaMarkt hasta los 599€ ( ... desde 709€) lo convierte en una tentación seria para quienes buscan fiabilidad sin tener que pagar el salto a los modelos Pro. Un iPhone reciente, con buena batería y el nuevo chip A18, que encaja perfecto como regalo… o como autorregalo.

Un iPhone hecho para durar y pensado para quien quiere ir a lo práctico

Apple suele acertar cuando decide lanzar modelos más contenidos, y este 16e va justo a lo esencial: una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas que se ve realmente bien tanto en interiores como en exteriores, sin artificios ni opciones que mareen. Es el tamaño cómodo por excelencia, el que ni molesta en el bolsillo ni se queda corto cuando ves vídeos o contestas mensajes a diario.

El nuevo chip A18 se nota en la fluidez. No hace falta ser exigente para percibir cómo abre apps, cambia entre tareas o gestiona fotos y vídeos sin esfuerzo. Es un móvil pensado para durar años con soltura, algo que muchos valoran más que las cifras. En el día a día transmite esa sensación de «todo va como debe», sin tirones ni tiempos de espera que te rompan el ritmo.

La cámara, aunque no busca competir con las configuraciones más avanzadas de Apple, ofrece fotos limpias, naturales y fiables. Para quien quiere capturar cenas familiares, escapadas o el día a día con buena luz y sin complicaciones, es más que suficiente.

Autonomía sólida, conectividad 5G y la estabilidad que ofrece iOS

Uno de los motivos por los que este iPhone se vuelve atractivo es su autonomía. Llega al final del día sin problemas, incluso cuando lo usas para trabajar, hacer videollamadas o reproducir contenido. Esa tranquilidad hace que te olvides del cargador durante muchas horas, algo que se agradece en jornadas largas.

La conectividad 5G, la compatibilidad completa con el ecosistema de Apple y la promesa de varios años de actualizaciones de iOS completan un paquete muy equilibrado. No tienes la sensación de estar comprando un dispositivo «recortado», sino uno pensado para quien quiere un iPhone moderno sin pagar cifras más altas.

Y todo esto, con un precio de 599€, coloca al 16e en un punto especialmente atractivo para esta Navidad. Es ese móvil que sabes que funcionará bien para prácticamente cualquier persona: padres, hijos, pareja o incluso para ti si estabas esperando una rebaja para dar el salto.

A veces la mejor compra no es la más potente, sino la que mejor encaja en tu vida real. Y este iPhone 16e, sólido, equilibrado y ahora más accesible que nunca, entra de lleno en ese perfil.

En la sección Favorito de ABC seguimos seleccionando ofertas reales y productos que marcan la diferencia en tecnología, hogar y motor, para que puedas comparar sin perder tiempo.