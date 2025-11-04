Intel N100 y 16GB de RAM: lo tengo detrás del monitor y ni se nota, salvo por lo rápido que va

Hay equipos que no llaman la atención por su diseño, sino por lo discretos que son. El BMAX B4 Plus es uno de ellos: un mini PC tan pequeño que puede colocarse detrás del monitor, pero lo bastante potente como para mover Windows 11, ... navegar con decenas de pestañas o reproducir vídeo en 4K sin inmutarse. Todo gracias a su procesador Intel N100 y 16GB de RAM, una combinación que lo hace ideal para quien quiere rendimiento, silencio y orden. Su precio actual —100,82€ en AliExpress con el código ESCD12— lo convierte en una de las mejores opciones compactas del momento.

Potencia suficiente para trabajar y entretenerse sin ruido

El secreto del BMAX B4 Plus está en su equilibrio: el chip Intel N100 ofrece cuatro núcleos con buen rendimiento y bajo consumo, lo que permite mantener temperaturas contenidas incluso en tareas exigentes. Su SSD de 512GB hace que Windows 11 arranque en segundos y las aplicaciones se abran de forma instantánea.

En el uso real, el equipo se comporta con soltura en tareas de oficina, clases online o reproducción multimedia. Gracias a su tarjeta gráfica Intel UHD puede manejar vídeo 4K a 60Hz sin esfuerzo, lo que lo hace perfecto para tenerlo conectado a un monitor grande o incluso a un televisor. Y todo sin ventiladores ruidosos: su funcionamiento es prácticamente silencioso, ideal para espacios pequeños o para trabajar en casa sin distracciones.

Conectividad completa en un cuerpo diminuto

Pese a su tamaño reducido, el BMAX B4 Plus no renuncia a nada. Integra dos puertos HDMI, un USB-C multifunción, varios USB 3.0, WiFi de doble banda y Bluetooth, lo que permite conectar periféricos, proyectores o discos externos sin limitaciones. Puede colocarse fácilmente detrás del monitor con un soporte VESA o dejarse sobre la mesa ocupando menos espacio que una libreta.

El resultado es un equipo que no molesta, no se calienta y cumple con creces en tareas cotidianas. Si buscas un ordenador rápido, silencioso y barato para teletrabajar o estudiar, es difícil encontrar algo más equilibrado por ese precio.

Por eso el BMAX B4 Plus forma parte de Favorito de ABC, la selección de productos tecnológicos que destacan por su utilidad, fiabilidad y buena relación calidad-precio.