En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Me cansé de cargar el móvil tres veces al día y acabé con el POCO F7 5G

Potencia, batería y fluidez real sin pagar precio de gama alta

Quería fluidez sin gastar mucho y este móvil con pantalla AMOLED 120Hz lo ha conseguido

Me cansé de cargar el móvil tres veces al día y acabé con el POCO F7 5G
Teresa Rodríguez García

Hay móviles que sorprenden por su diseño, otros por la cámara… y unos pocos por su autonomía. El POCO F7 5G pertenece al último grupo. Con una batería de 6500mAh, carga ultrarrápida y un procesador de nueva generación, es de esos teléfonos que aguantan ... sin esfuerzo dos jornadas completas. Una rareza en 2025, donde la mayoría de modelos sigue peleando por llegar a la noche con un 20% de carga. Su precio actual, 253,35€ con el código ESCD35 en AliExpress (antes 481,20€), lo coloca como una de las opciones más sensatas dentro de la gama media-alta.

