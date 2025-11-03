Me cansé de cargar el móvil tres veces al día y acabé con el POCO F7 5G

Hay móviles que sorprenden por su diseño, otros por la cámara… y unos pocos por su autonomía. El POCO F7 5G pertenece al último grupo. Con una batería de 6500mAh, carga ultrarrápida y un procesador de nueva generación, es de esos teléfonos que aguantan ... sin esfuerzo dos jornadas completas. Una rareza en 2025, donde la mayoría de modelos sigue peleando por llegar a la noche con un 20% de carga. Su precio actual, 253,35€ con el código ESCD35 en AliExpress (antes 481,20€), lo coloca como una de las opciones más sensatas dentro de la gama media-alta.

Autonomía de dos días, carga en minutos

El gran argumento del POCO F7 es su batería. Con 6500mAh y un sistema de carga rápida HyperCharge de 90W, permite pasar del 0 al 100% en poco más de media hora. Además, incorpora carga inversa de 22,5W, por lo que también puede alimentar auriculares o un reloj si lo necesitas.

En la práctica, esto significa olvidarse del cargador durante buena parte del día, incluso con un uso intenso de redes, GPS o vídeo. Es un móvil diseñado para aguantar, no solo para rendir.

La pantalla también contribuye a esa sensación de eficiencia: un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y frecuencia de 120Hz. Se ve espectacular en exteriores y ofrece una fluidez visual que recuerda a modelos mucho más caros.

Potencia de sobra para cualquier tarea

El Snapdragon 8s Gen 4 que monta el POCO F7 es una de las sorpresas del año. No llega al nivel de un 8 Gen 3, pero ofrece un rendimiento muy próximo, con menor consumo y una excelente gestión térmica. Con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, mueve con soltura juegos exigentes, multitarea o edición ligera sin perder estabilidad.

El apartado fotográfico está bien resuelto: una cámara principal de 50MP con estabilización óptica, un gran angular de 8MP y una frontal de 20MP para selfies o videollamadas. Las fotos diurnas son nítidas y equilibradas, mientras que el modo nocturno mejora notablemente respecto a generaciones anteriores.

Por si fuera poco, cuenta con NFC, WiFi 7, Bluetooth 6.0, altavoces duales y protección IP68, lo que lo hace completo y resistente. Todo bajo HyperOS 2, el nuevo sistema de Xiaomi que por fin da la sensación de madurez que muchos esperaban.

El POCO F7 5G es de esos móviles que encajan por pura lógica: batería de sobra, pantalla de nivel y un rendimiento que no se agota con el tiempo. Perfecto para quienes priorizan la autonomía y la fiabilidad sin gastar lo que cuesta un tope de gama. Puedes encontrarlo entre las recomendaciones de Favorito de ABC, la sección donde destacamos tecnología útil y equilibrada, que no promete de más y cumple lo que importa.