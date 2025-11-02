Quería fluidez sin gastar mucho y este móvil con pantalla AMOLED 120Hz lo ha conseguido

Hay quien cambia de móvil cada dos años y quien simplemente busca que el suyo funcione bien, se vea bien y no se bloquee al abrir tres apps seguidas. El CMF Phone 1, de la marca asociada a Nothing, encaja justo ahí: un teléfono que ... prioriza la experiencia fluida antes que las cifras espectaculares. Su pantalla AMOLED de 120Hz, su procesador eficiente y su diseño personalizable hacen que destaque sin necesidad de ser caro. Ahora puede encontrarse por 146,19€ en AliExpress con el código ESCD12 (antes 232,81€).

Diseño sencillo, pantalla de lujo

El CMF Phone 1 se siente sólido y moderno, con una trasera intercambiable que permite cambiar el color o añadir accesorios como soportes o cordones, algo poco habitual en esta gama. Pero lo que realmente llama la atención es su pantalla Super AMOLED LTPS de 6,67 pulgadas, con resolución Full HD+ y frecuencia adaptativa de 120Hz. En la práctica, esto significa que todo —desde desplazarte por Instagram hasta jugar o leer— se ve más suave y natural.

La experiencia visual también se beneficia de una buena calibración de color y brillo, con una densidad de 395 ppi que mantiene los textos nítidos incluso al sol. Si lo que se busca es una pantalla de calidad sin pagar precios de tope de gama, aquí está el argumento principal.

Un rendimiento que sorprende por su equilibrio

El MediaTek Dimensity 7300 de ocho núcleos, fabricado en 4nm, ofrece eficiencia y velocidad más que suficiente para el día a día. Junto a los 8GB de RAM y almacenamiento de hasta 256GB, el sistema Nothing OS 2.6 basado en Android 14 se mueve con agilidad y sin añadidos innecesarios.

En el apartado fotográfico, su cámara principal de 50MP y un sensor dedicado a retratos permiten capturar imágenes con buena luz y detalle, mientras que la cámara frontal de 16MP resuelve bien videollamadas y selfies. La batería de 5000mAh con carga rápida de 33W completa un conjunto equilibrado, pensado para aguantar la jornada sin depender del enchufe.

Y aunque no tiene NFC ni carga inalámbrica, sí cuenta con lector de huellas bajo pantalla, WiFi Direct y Bluetooth 5.3, manteniendo lo esencial para un uso moderno y cómodo.

El CMF Phone 1 no pretende competir con los grandes, pero logra lo que muchos usuarios buscan: fluidez, buena pantalla y un diseño diferente sin pagar más de lo necesario. Por eso ha acabado entre las recomendaciones de Favorito de ABC, la sección donde seleccionamos tecnología útil y coherente con lo que de verdad importa: que funcione bien y que el precio tenga sentido.