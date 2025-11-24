'El síndróme de las Supermujeres' es el título del último libro de Antoni Bolinches, uno de los introductores de la Psicología Humanista en España, presidente de honor de la Sociedad Catalana de Sexología y director el Instituto Psicológico que lleva su nombre

En su ... opinión hay dos medidores para definir a una supermujer: uno sociológico y otro psicológico. «El sociológico es hace referencia a que todas ellas poseen cinco requisitos: son guapas, inteligentes y tienen un elevado nivel de formación, una buena profesión y un alto nivel de ingresos. Y en el psicológico se puntúan con un notable o sobresaliente en los cuatro factores de mi teoría de la seguridad personal: autoestima, autoimagen, autoconcepto y competencia sexual».

Si es supermujer, ¿por qué tiene un síndrome?

No solo lo tienen, sino que además es el primer síndrome paradójico de la historia de la psicología, ya que su etiología no es un conjunto de síntomas, sino una acumulación de virtudes. Por eso, las supermujeres están pagando su excelencia personal en soledad amorosa. En eso consiste el síndrome.

¿Cómo viven el amor de pareja?

Como consecuencia de ese síndrome, su primer problema es encontrar parejas masculinas que les gusten a ellas. Y el segundo problema es que la mayoría de esos hombres prefieren relacionarse con mujeres que les admiren a ellos, en lugar de estresarse por estar al nivel que requiere la supermujer.

¿Qué es mejor entonces: no ser una supermujer o saber dónde encontrar mejor a un hombre a la altura de sus expectativas?

Lo mejor es ser una supermujer facilitadora o autosuficiente porque, de esa manera, al aceptar que no hay suficientes hombres evolucionados para tantas mujeres maduras, gestionan bien esa dificultad, saben vivir en singular y eso hace que, por necesitar menos la compañía de un hombre, tengan más posibilidades de encontrarlo.

¿De qué manera aconseja a estas personas desde su consulta?

Bueno, la Terapia Vital no consiste en aconsejar, sino en facilitar que cada persona se convierta en consejera de sí misma. Y, como las supermujeres se caracterizan por su inteligencia, enseguida se dan cuenta de que la mejor manera de favorecer un proceso es no forzarlo. Por tanto, hacen una 'aceptación superadora' de la realidad y eso favorece sus posibilidades de encontrar el amor armónico.

¿Cómo encaja ser madre dentro del concepto de supermujer? ¿Cree que la maternidad influye en ese sentimiento de realización o en las dificultades para encontrar pareja?

Muy buena pregunta, que no es fácil de contestar brevemente. Pero, para no dejar de hacerlo, te diré que las dos cosas son ciertas. Ser madre favorece la madurez y, por tanto, optimiza el perfil de la supermujer, pero a la vez dificulta la posibilidad de encontrar nuevas parejas porque muchos hombres no quieren asumir la responsabilidad de educar a hijos que no son suyos.

En su clasificación de las cuatro variantes de supermujer —conformada, autosuficiente, facilitadora y reactiva—, ¿cuál se adapta mejor al rol de madre y por qué?

La conformada y la autosuficiente puesto que la aceptación de la realidad y su inteligencia práctica las habilita para seguir siendo supermujeres sin dejar de ser buenas madres.

¿No cree que una mujer que hace malabares para la conciliación entre la vida profesional, personal y familiar es también una supermujer?

Bueno, según mi definición operativa del perfil, podríamos considerarlas mujeres ejemplares, grandes mujeres, o incluso supermujeres si reúnen en grado suficiente las características apuntadas en la primera respuesta.

¿La exigencia de excelencia en todos los ámbitos —profesional, personal y familiar— está generando un nuevo tipo de presión sobre la población femenina?

No solo presión, también frustración y sensación de injusticia puesto que los hombres de un perfil semejante optimizan sus posibilidades amorosas mientras que las supermujeres las ven limitadas.

Las redes sociales muestran cada vez más mujeres perfectas, con físicos perfectos, casas perfectas, maridos e hijos perfectos... ¿De qué manera daña esta imagen (muchas veces irreal) al resto de mujeres?

Esa imagen ideal de la mujer perfecta con una vida perfecta es una de las principales causas de la frustración existencial y de la infelicidad personal de los hombres y mujeres. Por eso, ambos sexos debemos cooperar para conseguir enriquecernos de la diferencia en lugar de empeñarnos en predominar unos sobre otros. Mi propuesta como creador de la Terapia Vital es que todos nos impliquemos en el propio mejoramiento, pues lo que nos conviene no es ser mejores que los demás, sino tan buenos como nuestro potencial nos permita.

Si existen supermujeres tendrán que existir superhombres, ¿Cómo son en la actualidad y que es lo que priman en una relación?

Evidentemente ese perfil también se da en los hombres. La diferencia es que la mayoría de ellos se inclinan por establecer relaciones cómodas con mujeres de un perfil que, a sus ojos, resulta menos competitivo y que les crea una expectativa de relación más cómoda en la que ellos serán los admirados. Por decirlo de forma contrastada, las supermujeres prefieren relaciones «vivas» mientras que los hombres, en general, prefieren relaciones «cómodas».

¿Qué tipo de educación emocional sería necesaria para que hombres y mujeres, incluidos los hijos, crezcan con una visión más equilibrada de las relaciones?

De esa cuestión hablo en cuatro de mis libros: El secreto de la autoestima, Peter Pan puede crecer, Tus 4 poderes y El cambio psicológico. Por tanto, sería una frivolidad por mi parte dar una respuesta simplista a una cuestión tan compleja. Pero para no dejar de contestarte deberíamos implicarnos todos en conseguir cuatro cosas:

1º Ser más cooperativos y menos competitivos.

2º Criticarnos más a nosotros y menos a los demás.

3º Tener claro que todos podemos aprender de todos.

4º Tener claro que la mejor manera de educar a los hijos es predicar con el ejemplo desde la madurez.

¿Cree que las nuevas generaciones de mujeres están reproduciendo el modelo de supermujer o están empezando a redefinir el concepto de éxito y realización?

Creo que existen tres tendencias: las mujeres que están en evolución hacia el perfil de la supermujer, las que están en regresión hacia el modelo tradicional y un tercer grupo, más minoritario, que quiere considerarse supermujer sin realizar el esfuerzo personal que permite conseguirlo.

¿Hacia dónde cree que debe avanzar el futuro desarrollo femenino para despojarse de síndromes, eliminar presiones y vivir con mayor felicidad?

Hacia la madurez personal, puesto que es el único atributo asequible a hombres y a mujeres, que permite mejorar nuestras virtudes en beneficio de cada cual y sin perjudicar a nadie. En definitiva, la paz social, la armonía amorosa y la felicidad general solo será posible cuando entre todos seamos capaces de crear un modelo social menos competitivo y más cooperativo, donde las diferencias de género no se utilicen para enfrentarnos sino para complementarnos.