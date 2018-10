Pilar Rubio: «Todas las que reclaman el feminismo en plan radical tendrían que apoyar al resto de mujeres» La colaboradora de «El Hormiguero» habla en una entrevista de cómo le afectan las críticas por su forma de criar a sus tres hijos, fruto de su relación con Sergio Ramos

Instagram ha terminado por convertirse en una tortura para las madres famosas, a las que su seguidores critican cada uno de sus pasos, ya sea reincorporarse al trabajo, dar el pecho, irse de cena sin sus retoños o incluso la forma en la que visten a los pequeños. Unas críticas a las que Pilar Rubio se ha enfrentado en varias ocasiones.

En una entrevista para «XL Semanal», la colaboradora de «El Hormiguero» ha explicado que hace lo posible porque esas críticas no afecten su día a día, si bien ha vivido alguna experiencia que califica como «absurda», como los comentarios que recibió por ponerse un vestido elástico. «Precisamente recoge más la tripa, muchas veces he llevado cinturón pélvico porque me sujetaba la barriga y el vestido elástico hace el mismo efecto, recoger, y es beneficioso. Es que criticar es gratis y la ignorancia es muy atrevida», recalca.

Precisamente eso, ignorancia, cree que es lo que llevó a muchos a criticar su vuelta al trabajo antes de agotar su baja de maternidad. «Es que yo soy autónoma, no todo el mundo es funcionario y no todo el mundo tiene las mismas condiciones laborales. Yo decido cuándo me incorporo a trabajar y tengo mis razones personales para hacerlo. Y creo que eso se tiene que respetar, igual que una mujer que quiere estar seis meses o un año, o dar el pecho hasta los tres».

Por eso, Rubio tiene claro que «a una madre no se la puede juzgar porque todas intentamos hacerlo lo mejor posible», motivo por el que afirma que «quizás todas estas que reclaman la igualdad o el feminismo en plan radical tendrían que apoyar al resto de las mujeres, que hagamos una piña y a partir de ahí se podrá construir algo bueno».