Bertín Osborne: «Es un error grave permitir que se puedan portar armas»

La lista de famosos que acudieron ayer a la presentación del nuevo álbum de Bertín Osborne es casi interminable. «También van a venir varios candidatos a la Presidencia del Gobierno. No uno, varios», nos chivó el cantante y presentador antes de la puesta de largo en Madrid de «Yo debí enamorarme de tu madre», un nuevo disco de rancheras (y algún otro estilo más) que seguirá llevando a los escenarios de toda España durante este año. Albert Rivera no se perdió el concierto. Tampoco lo hicieron Florentino Pérez, Carlos Sainz, Ángel Aceves, David de María, Paz Padilla, Boris Izaguirre...

La mayoría de las canciones del disco son rancheras valseadas, hay alguna polkeada y también otros géneros. ¿Cómo fue la grabación?

Te confieso que no tengo mucho conocimiento del tema, nunca había oído lo de «valseadas», me parece buenísimo. Hay cinco canciones mías convertidas en ranchera, con arreglos mariachi, algún corrido… Toda la música se grabó en México, y las voces en España. Fue una grabación sencillísima, yo terminé en solo dos días. El primer día grabé once canciones, y el segundo, las tres que quedaban. Mis productores tienen la teoría de que las primeras tomas son mucho mejores. Si repites y repites tomas de una misma canción, coges vicios y la naturalidad se va al garete. Igual que con las tomas en televisión o en el cine.

Imagino que cuando salió el disco vio que hubo muchos memes con la portada. Algunos le adjudicaban a usted la autoría del título, demostrando bastante ignorancia

La canción tiene cincuenta años, y está escrita por el mejor compositor de rancheras de la historia. Si es que hay mucho tonto, qué le vamos a hacer. No nos vamos a sorprender, ¿no? Es una canción preciosa, y el título a mí me pareció muy divertido. Por eso la elegí para titular el disco. Ha habido gente para todo, ha habido gente ingeniosa que ha hecho memes muy divertidos. Los que iban a hacer daño me la soplan, yo no voy a entrar en el juego de ofenderme. Los que lo intentaron ni siquiera son mi público.

Hay artistas que ahora se autocensuran, o que cambian letras que escribieron en el pasado, cuando cantan según qué cosas sobre las mujeres, porque ahora cualquier tontería puede ser motivo de ofensa. ¿Usted lo ha hecho alguna vez?

Si alguien se enfada por una tontería, que le den por saco. En mis canciones, yo nunca he escrito ninguna frase sobre la mujer que pudiera ser ofensiva, ni en ese momento ni en el futuro. Pero es que hoy en día la gente se ofende por el vuelo de una mosca. A esos, que les por saco.

Los youtubers dicen que la tele está muerta, pero usted ha conseguido ser una estrella en ambos medios. La serie «Bertín lo hace mejor» está recibiendo muchas visitas

Eso es una cachondada que me propusieron, y sí, está teniendo muchas visitas. Yo no entiendo nada todavía, ¡jaja! Me descojono, porque es una chorrada y ha empezado a funcionar muy bien. Habrá más capítulos, a partir de ahora también con charlas motivacionales.

Pero no sobre actualidad

Sí, sí. También hablaré de política, de fútbol…

Ha estado varios días grabando en Estados Unidos, ¿ha estado pendiente de las últimas noticias sobre el próces, del juego de pancartas de Torra y demás?

Es impresentable. En vez de trabajar, de ponerse a currar para los catalanes, que esté con el jueguecito de si ahora pongo el lazo amarillo, que si ahora lo pongo blanco… Es de caña, hombre. Hay que sacarlos a merengazos.

¿La gente latina de Miami se interesa por todo esto?

Se descojonan de nosotros, pero no te puedes imaginar cómo. Los exiliados cubanos me dicen que parecemos un país de pandereta, que qué nos pasa. Que teniendo un país tan bonito y tan pequeño, que cómo podemos estar peleados. Nadie lo entiende.

Otro tema de actualidad, la prohibición del Toro de La Vega

Me parece bien que lo hayan prohibido. Creo que era un espectáculo innecesario. El toro, como animal, no se merece eso. Una cosa es ser taurino, y otra cosa esto. Que yo no soy tan turno eh, que me viene por familia pero yo en realidad prefiero mucho antes un partido de fútbol a una corrida. En general no quiero prohibir nada, pero dentro de ser un enamorado del campo, y de todo lo que rodea al toro, hay cosas como lo del Toro de La Vega, que, ojo, son tradiciones respetables, sí, pero si ere preguntas mi opinión, te diré que a mí no me parece bien. Me parece un sufrimiento innecesario para el animal. Se pueden hacer cosas a caballo con un toro, sin provocarle ese sufrimiento tan fuerte a un animal que es un ejemplo, un icono.

¿Sabe a quién va a votar?

No, y te lo digo absolutamente de corazón. Yo ya he dicho que a mí me sirve cualquier partido que defienda España, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y lo que siempre hemos sido. Quien defienda eso es susceptible de ser votado por mí. Y creo que así debemos pensar todos los españoles, si no queremos que nuestro país se vaya por la alcantarilla. En ese cuadro faltan varios. Falta que aclare su postura el PSOE, que me parece un partido tan digno como cualquier otro. Si se aclara con los términos que yo acabo de explicar, no tendría ningún prejuicio para votarle. La gente que piensa que soy de derechas cerrado, se equivoca. Yo quiero el bienestar de los españoles, y eso depende de que el país vaya bien económicamente. Quien diga lo contrario, miente.

Quizá no se haya enterado al estar de viaje… ¿Qué le parece la propuesta de Vox, de permitir que los ciudadanos porten armas como en Estados Unidos?

Eso no me lo creo.

Ha sido la noticia más comentada del fin de semana.

Pues voy a preguntárselo en persona a Abascal, para que me lo explique. Porque vamos, es lo que nos faltaba, ¡no me jodas! No he hablado con él, pero estoy seguro de que no lo ha dicho así tal cual, que falta matizar cosas. Porque si lo ha dicho así tal cual, es un error grave. Podré preguntárselo públicamente dentro de nada, ya veréis cómo. Será la primera o la segunda pregunta que le haga.

Se rumorea que tiene un nuevo proyecto televisivo al otro lado del charco, ¿es cierto?

Sí, lo es. Tengo varias cosas. Uno es el programa en Estados Unidos, otro es un segundo programa que voy a hacer en España, que saldrá en verano…. y si me da tiempo, viviré.

¿Cómo será el formato del programa estadounidense?

Muy parecido a lo que estoy haciendo aquí.

Estos días ha estado con El Puma, Alejandro Sanz y Shaila Dúrcal

Sí, hecho dos programas preciosos con ellos en Miami, y otro con ella en Houston, en casa de Shaila.

¿Vio el enzarce de El Puma con Roger Waters a cuenta de Venezuela?

Quién es el Roger Waters ese.

El bajista de Pink Floyd. Decía que Venezuela es una verdadera democracia

Ese está zumbado, se habrá metido una pastilla y le ha salido esa jilipollez. Lo que está claro es que no ha ido a Venezuela. Esas cosas las dicen los ignorantes, los que hablan de oído. Si el tal Waters fuera a Venezuela, dejaba de tocar el bajo el resto de su vida.

¿Tiene esperanza, miedo?

¿Con lo de Venezuela? Esto va a acabar a tiros. Lamentablemente no hay otra solución. Mientras sigan robando y esquilmando el país. no les van a echar más que a tiros. Y es complicado porque nadie quiere entrar ahí. Y desde dentro más, porque los militares son los que están robando. Varios de ellos tienen algunas de las fortunas más grandes del mundo. Y la gente buscando comida en la basura, es de locos. Y ahora sin luz, porque han robado el dinero para el mantenimiento. Y los técnicos buenos se han marchado del país, claro.