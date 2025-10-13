Las tendencias de maquillaje del otoño 2025: sombras, labios y uñas a todo color

Después de un verano de 'clean look', con un maquillaje reducido a la mínima expresión, el otoño llega con fuerza y con grandes intenciones. El maquillador Xabi Rodrigues, national artist de MAC Iberia, lo resume así: «durante los meses estivales, la sociedad hace un ... parón que también se refleja en el maquillaje, y por eso ahora se coge con tantas ganas. El otoño es la época de maquillarse, sin escatimar en color: ojos, labios, piel».

Aunque cada vez es más difícil establecer grandes tendencias, ya que las redes sociales hacen que estas cambien de un día para otro, según la maquilladora Ana Martín, de MIA Cosmetics Paris, «este otoño, el maquillaje busca el equilibrio entre lo natural y lo sofisticado, donde la piel vuelve a ser la gran protagonista, aunque los ojos cobran mucha fuerza con acabados difuminados». Las líneas que marcarán la temporada serán «la piel con efecto glow, los ojos marcados con intensidad, metalizados con delineados suavizados que aportan elegancia y los labios cremosos satinados».

Maquillaje de otoño GTRES/DR

La piel luminosa o con efecto ligeramente mate pero siempre natural

Desde hace varias temporadas, se lleva lo que se ha denominado el 'maquillaje desnudo', que, según el maquillador Roberto Siguero, national make up artist de Lancôme Spain, «no es sinónimo de poca cantidad de producto, sino de un trabajo muy elaborado donde la piel es la gran protagonista con un acabado natural fresco. Se mantiene esa tendencia a la luminosidad, pero empiezan a verse también pieles un poco más mates». De hecho, Junior Cedeño, maquillador internacional de Dior, apunta también en esa dirección. «Vuelve el efecto 'velvet', un acabado mate, con una sensación translúcida y satinada».

Para conseguir esa piel natural, jugosa y perfecta, la clave está en una buena preparación previa al maquillaje, haciendo especial hincapié en la hidratación, eligiendo sérums y cremas adaptados a cada tipo de piel. «Las prebases también son esenciales para aportar uniformidad y controlar el exceso de brillos. A continuación, únicamente en caso de necesidad, aplicaríamos un fondo de maquillaje o un corrector para corregir imperfecciones», según Cedeño.

Base de maquillaje de Mia Cosmetics (21,95 euros); Base de maquillaje en sérum Teint Radiance de Yves Rocher (31,90 euros); Studio Fix Fluid SPF 15 de MAC (45 euros); Base de maquillaje Skin Idôle Serum Supertint de Lancôme (49 euros); Foundcealer Infallible Skin Ink de L'Oréal Paris (17,99 euros). DR

Siguero insiste en esa idea de naturalidad, «si hay pecas, se mantienen, porque buscamos una piel jugosa, natural, con productos con cobertura transparente». Para completar esa piel saludable, faltaría, además, un toque de colorete en la zona alta de las mejillas, que se puede llevar incluso hasta los párpados, para conseguir un 'look monocolor', y el iluminador, que se aplica en el tabique de la nariz, en los pómulos o en la zona alta de las cejas.

Ojos y labios se tiñen de los tonos otoñales

El color este otoño se lleva tanto en los ojos, como en los labios. En la mirada, las sombras verdes, azules o cobres, con acabados satinados o metalizados, son la tendencia más destacada. El maquillador Jordi Justribo, cofundador del salón The Lab, apuesta por «un maquillaje ahumado suave. No es el 'smokey' clásico ultra dramático, sino versiones más difuminadas y diluidas que se funden entre sí, a base de tonos tierra, grises y plateados, con acabados medio difusos, incluso un delineado difuminado, más natural».

Sombras de ojos Les 4 ombres boutons de Chanel (82 euros); Paleta de sombras Diorshow 5 Couleurs edición limitada Miss Dior (83 euros); Sombras Ever Icon Eye Palette de Dolce&Gabbana (63 euros); Paleta de sombras Met Paint My Eyes (6,99 euros); Sombra de ojos líquida Idôle Tinte de Lancôme (33 euros); Paleta de sombras Spectrum Eyeshadow de L’Oréal Paris x Mugler (19,99 euros). DR

Para completar el maquillaje de ojos, no puede faltar la máscara de pestañas que esta temporada viene más natural, según Xavi Rodrigues: «Las pestañas van a estar cada vez más desaparecidas, se huye del efecto artificial de temporadas pasadas. Por supuesto, se trabajan y se perfeccionan con cosméticos, pero de una forma más relajada. En la pasarela, por ejemplo, cada vez se utilizan menos». Y algo similar pasa con las cejas que, tras haber sido el centro de atención en los últimos años, están pasando a un segundo plano. De ahí esas cejas decoloradas que ya han lucido algunas famosas, o mucho más finas, recuperando ese estilo que triunfó en los 90 y los 2000.

Tinte labial Kissing Juicy Tint de Too Faced (28 euros, en Sephora); Rouge Dior On Stage (47 euros); Almost Lipstick™ Nude Honey de Clinique (32,50 euros); Lip Contour Lip Satin de Huda Beauty (26 euros, solo en Sephora); Le Rouge Velvet Matte de Givenchy (48 euros); Barra de labios MACximal Matte de MAC (27 euros). DR

En cuanto a los labios, vuelven los colores típicos de la estación: marrones, burdeos, berenjenas, granates… sin olvidar toda la gama de los nude. Se llevan perfilados en el mismo tono, pero también en contraste, con un color más oscuro. Y en cuanto al acabado, siempre satinado y brillante. De hecho, según Siguero, «el gloss viene como una gran tendencia».

Esmalte de uñas Mahogany de Mia Cosmetics (7,95 euros); Dior Vernis edición limitada Plump Parade (34 euros); Esmalte de uñas Chérie Kure Bazaar (18 euros); Le Vernis Magnetic Muse de Chanel (40 euros); Esmalte de uñas clásico de Essie en color verde oliva (6,98 euros, en Primor); Fall Wonders Nail Lacquer de OPI en azul oscuro (9,92 euros en Primor); Esmalte de uñas Be Green Capuccino de Vitry (7,50 euros). DR

Para completar el maquillaje no puede faltar la manicura. Judith García, fundadora de Mani Cure, asegura que «los tonos terrosos cobran protagonismo, con el verde oliva, el marrón chocolate, el mocha mousse, el rojo cereza y el rosa pastel, para las amantes de las manicuras clásicas». Ana Martín añade otras dos tonalidades que también se verán mucho «el negro brillante y los nudes, para looks sutiles y naturales».