Vox culpa al Gobierno de la respuesta violenta en Torre Pacheco y evita condenar a sus vecinos

«No va a haber una condena a los vecinos de Torre Pacheco». Con esa contundencia zanjan el debate fuentes del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. En la formación nadie quiere que se levante el pie del acelerador en un discurso, el contrario a ... la inmigración irregular, que es su principal seña de identidad. Después de los altercados en el municipio murciano, que se han saldado de momento con trece detenidos, el partido se limita a culpar de lo sucedido al Gobierno —y también al PP— y evita por ahora condenar la violencia o hacer un llamamiento a la calma.

El partido de Santiago Abascal, que el lunes de la semana pasada ya generó polémica al proponer deportaciones masivas, incluidos inmigrantes regularizados que no se adapten, tras la violación a una mujer en Alcalá de Henares (Madrid), ve ahora en Torre Pacheco otro argumento para defender su postura de máximos frente a la inmigración irregular. La paliza a un anciano supuestamente a manos de dos marroquíes, dicen en Vox, es «la gota que ha colmado el vaso» en la localidad de la Región de Murcia.

«Todo tiene un límite y no se puede pretender que las familias de esas personas que están siendo agredidas se queden de brazos cruzados en el sofá de su casa. A lo que no hay que dar lugar es a que la gente se tome la justicia por su mano. Pero eso lamentablemente es a lo que está dando lugar el Gobierno con su inacción. ¿Por qué el ministro del Interior no ha puesto los medios necesarios para evitar una situación que era previsible?», se ha preguntado la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán, visiblemente molesta con algunas de las preguntas que le trasladaban los periodistas en la sala de prensa.

El fiscal de delitos de odio ha advertido que llamar a «dar caza» a inmigrantes, como se ha hecho en varios chats que pedían actuar contra la población extranjera que reside en Torre Pacheco, constituye un posible delito de odio. Por lo mismo se investigará al líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, al haber vinculado la inmigración con la violencia en el municipio murciano. «El que haya llamado a la cacería que se preocupe. El que haya hecho algo que no se ajuste a la ley tendrá razones para preocuparse, pero no es nuestro caso», ha dicho Millán, en defensa de su compañero de siglas.

«Resulta alucinante que se ponga el foco en el que denuncia el problema y no en el que lo provoca. Es lo que ocurrió en los años de plomo en el País Vasco» Pepa Millán Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso

Eso sí, en la misma línea que Antelo respecto a esa supuesta vinculación entre el aumento de la inmigración y la delincuencia, ha apuntado: «Eso es algo evidente, se puede extraer de las cifras». «Lo que resulta alucinante es que se ponga el foco en el que denuncia el problema y no en el que lo provoca. Es lo mismo que ocurrió durante los años de plomo en el País Vasco, cuando les decían a las víctimas que se callaran porque entonces estaban crispando», ha apostillado después.

«Todos los partidos y todos los políticos, con nombres y apellidos, que han rendido nuestras fronteras, que han llevado a cabo regularizaciones masivas de inmigrantes, que han otorgado ayudas a quienes entran de forma ilegal e importado masivamente a quienes proceden de culturas incompatibles con la nuestra son los culpables del incremento de la violencia en nuestras calles y son los culpables de lo que está sucediendo en Torre Pacheco», ha aseverado la portavoz de Vox en la Cámara Baja, quien ha asegurado que desde el año 2017 los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han crecido un ochenta por ciento en el municipio; los de lesiones y riñas tumultuarias, un 62 por ciento; y los del tráfico de drogas, más de un 65 por ciento. En ninguno de los tres casos ha aclarado si los cometen españoles o personas extranjeras.

«Los españoles no pueden convertirse en héroes en su propia tierra», ha afirmado Millán, y ha añadido: «Lo que resulta alucinante es que el Gobierno, sus socios y determinados satélites mediáticos se dedican a señalar a quienes denuncian el problema y no a quienes le pegan una paliza a una persona». Según ella, la situación en Torre Pacheco responde «a una acción deliberada» de abrir las fronteras y «sembrar el caos para criminalizar a todos los que no comulgan con el Gobierno, imponer sus políticas y vivir del relato».

Repatriaciones masivas

Aprovechando el episodio, Millán ha reiterado la propuesta de Vox de repatriar a todas las personas que entren irregularmente en España y a las que aun accediendo al país por las vías legales «vivan del delito» o «no quieran asumir» las leyes, costumbres y forma de vida españolas. Siguiendo lo planteado este lunes por Abascal, su portavoz parlamentaria ha reclamado referendos sobre los centros de internamiento de menores extranjeros no acompañados y las deportaciones masivas. «¿Alguien cree que los dos marroquíes que pegaron una paliza a un anciano en Torre Pacheco deben permanecer en España? La culpa de que esto pase es de quienes acuerdan abrir las fronteras en Bruselas y en España», ha zanjado, señalando a la vez al PP y al PSOE.

Según Millán, algunos demógrafos advierten que en 2044 la población extranjera superará a la nacional en España. «Quien quiera que España se convierta en Francia o en alguno de esos Estados fallidos, que vote al PSOE o al PP», ha sentenciado, y ha reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permanecer «callado» ante esta crisis: «Para lo único que ha aparecido es para irse a Wimbledon y para decir que la culpa es de Vox».

El discurso de Millán ha chocado con el resto de comparecientes en la sala de prensa. Desde su homóloga popular, Ester Muñoz, que si bien también ha culpado al Gobierno del descontrol en Torre Pacheco, ha dejado claro que más violencia nunca puede ser la respuesta a la violencia, hasta varios diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, que han dibujado un abismo entre ellos y Vox.

Vox pide tres comparecencias por la financiación singular catalana El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras sentarse este lunes las bases de la financiación singular para Cataluña, acordada entre el Ejecutivo y el 'president' Salvador Illa. «Tenemos un Gobierno con el que el próximo paso puede ser un referéndum de autodeterminación. Pararemos el golpe», ha aseverado Pepa Millán, en la sala de prensa de la Cámara Baja.

Tesh Sidi, diputada saharaui de Más Madrid, ha alertado del racismo estructural que según ella hay en España y ha propuesto crear un observatorio en RTVE. Alberto Ibáñez, de Compromís, directamente ha abogado por buscar la vía de ilegalizar a Vox. Y Aina Vidal, de Comuns, ha afirmado que su grupo promoverá la creación de una comisión de estudio en el Congreso sobre el racismo, pero que no invitará ni a PP ni a Vox. «No es casualidad que la misma semana que Vox flirtea con el trumpismo prometiendo más devoluciones masivas de vecinos españoles, aparezcan grupos de cacería contra vecinos magrebíes. Vox apunta y los nazis disparan», ha llegado a decir la diputada catalana. Salvando las distancias, los enfrentamientos callejeros en Torre Pacheco han tenido su eco esta mañana en la Cámara Baja.