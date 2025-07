El PP cree que la Comisión Europea avala su tesis sobre la amnistía y acusa a Sánchez y Bolaños de haber mentido a los españoles

El Partido Popular ha mostrado su satisfacción sobre las alegaciones de la Comisión Europea en la primera vista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el proceso sobre las distintas cuestiones prejudiciales planteadas desde España a la Ley de Amnistía. «La ... Comisión Europea viene a ratificar lo que lleva diciendo el PP durante años, que es que la amnistía no atendía ningún interés general, sino que era un pacto corrupto para perdonar unos delitos a cambio de impunidad y de mantener a Pedro Sánchez en el poder y en el Gobierno», ha explicado este martes Ester Muñoz, nada más conocer las noticias que llegaban desde Luxemburgo.

El PP cree que estas alegaciones de la Comisión Europea «demuestran que Pedro Sánchez y que el ministro Bolaños llevan mucho tiempo mintiendo. La semana pasada se plantaba ante nosotros el señor Bolaños diciendo que el informe de la Comisión Europea avalaba la amnistía y hoy, en la primera vista, la Comisión Europea, a través de su abogado, lo que está diciendo es que efectivamente la amnistía no responde al interés general de España y que es un pacto para conseguir votos a cambio de impunidad, lo que llevamos mucho tiempo diciendo».

En cualquier caso, los populares piden paciencia, pues solo se trata de la primera vista de un proceso que todavía tiene que continuar su curso, aunque estas primeras alegaciones «ratifican lo que llevamos diciendo mucho tiempo y lo que cualquier persona con dos dedos de frente ve» -ha ahondado Muñoz- «que no había ningún interés general en traer la amnistía, sino que había un interés particular».

En este mismo sentido se ha referido al pacto alcanzado entre el Gobierno y los representantes de ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular que, según la portavoz del PP en el Congreso, acaba con la igualdad de todos los españoles. «Sánchez está protagonizando el mayor robo, intentado hacer una mutación constitucional y traer a España una España confederal que no ha votado nadie. Se está coronando como el líder del procés», ha señalado tras hacer un repaso de todas las cesiones que ha hecho el presidente del Gobierno desde que llegó a la Moncloa al independentismo. De los indultos a los líderes del referéndum ilegal a la ley de amnistía denunciada este martes en Luxemburgo.

Además, Muñoz ha advertido sobre el futuro, ya que van quedando pocas cesiones que hacer. «Ya solamente les queda un paso más, que es el referéndum. Algunos dicen que ya lo están negociando. A mí no me extrañaría. Me imagino que Pedro Sánchez ya esté intentando llamarlo consulta. Sánchez se ha convertido en siete años en el líder del procés por convicción, no por ideas, no porque esto sea bueno para España, sino únicamente para mantenerse en el poder», ha afirmado la portavoz.

Lo que no confirmó el PP es si irá al Constitucional por este asunto del cupo catalán, ya que primero quieren ver cómo se sustancia y si hacen ese recurso a través de las autonomías en bloque o de manera separada, como hicieron en su momento con la ley de Amnistía.