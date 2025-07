Abascal sobre los altercados de Torre Pachecho: «Si decir la verdad trae crispación, habrá crispación»

«Si decir la verdad trae crispación, habrá crispación». Así de contundente ha respondido esta mañana el presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre los altercados entre locales y extranjeros que se han producido durante el fin de semana en la localidad de Torre Pacheco ( ... Murcia).

En la sede nacional del partido, en la madrileña calle Bambú, se respiraba un aire de tensión. Esta mañana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,ha responsabilizado a Vox de los altercados en la localidad murciana. «Es consecuencia de los discursos de la ultraderecha, avalados por la derecha que no los pone en tela de juicio. Es culpa de Vox y sus discursos» aseveró Grande-Marlaska.

Abascal ha querido responder a estas acusaciones en rueda de prensa: «Record de violaciones en España, palizas a ancianos por diversión, los españoles en la calle exigiendo seguridad y Marlaska diciendo que la culpa la tengo yo». «La culpa es única y exclusivamente de quienes fomentan las políticas de inmigración masiva. El bipartidismo y sus políticas migratorias suicidas para nuestro país», ha insistido el líder de Vox.

Preguntado directamente sobre si considera que sus discursos «encienden más este tipo de altercados», como ha insinuado el Gobierno, Abascal ha respondido que «siempre» escucha en medios de comunicación que su formación trae crispación «por denunciar la verdad». Pues bien, «antes la crispación que la paz en los cementerios. Antes la crispación que los españoles callados frente a la inmigración ilegal. Si decir la verdad trae crispación habrá crispación», ha sentenciado.

Esa «verdad» en la que tanto insisten en Vox es la de las «consecuencias derivadas» de la inmigración irregular, para la que la única solución, en sus palabras, son «las deportaciones masivas de ilegales y de legales que cometan delitos». Algo a lo que ya apuntaban la semana pasada tras la violación de una joven en Alcalá de Henares (Madrid) por parte de un joven maliense y el asesinato de un hombre en El Ejido (Almería) a manos de un grupo de magrebíes, pero este último sucedido en Murcia ha incendiado aún más si cabe su retórica expulsionista.

«No sabemos cuántos inmigrantes ilegales hay en España, cuando lo sepamos les expulsaremos. También a los legales que cometan delitos, es así de simple». Abascal asegura que si llega al Gobierno legislará en este sentido y que las expulsiones masivas son un asunto sobre el que existe «un consenso en toda la población», incluso en el «50% del electorado del Partido Socialista», ha llegado a decir.

Torre Pacheco

Torre Pachecho, una localidad de aproximadamente 40.000 habitantes se ha visto convertida en un polvorín tras la brutal paliza a un anciano presuntamente a manos de un grupo de magrebíes que ha provocado que locales y foráneos hayan escenificado una batalla campal. Vecinos de la localidad aseguraron a ABC que está acudiendo «gente de fuera» para «pegarse» con los inmigrantes marroquíes que residen en el barrio de San Antonio. Algo que el propio alcalde apostilló asegurando, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, que según fuentes policiales, «son grupos de gente que viene de fuera».

Los vecinos llevan días patrullando las calles y desde Vox aseguran que ellos «no tienen la culpa, están solos. Se les acusa de ultras y nosotros les comprendemos porque se nos acusa de lo mismo». Sobre si condenan las escenas violentas que se están produciendo en la localidad, el líder de Vox ha esquivado esta pregunta asegurando que «la culpa de la inmigración ilegal y todas sus consecuencias las tienen el Partido Popular y el Partido Socialista».

Abascal ha estado especialmente crítico con el PP a quien responsabiliza de lo sucedido en Torre Pacheco y a quienes acusan de estar «a otra cosa» después de varias entrevistas en medios de comunicación en las que tanto Alberto Núñez Feijóo como su nuevo secretario general, Miguel Tellado, han hablado sobre la posibilidad de alcanzar La Moncloa sin ayuda de Vox.

«Se están repartiendo el Gobierno y no hay ni si quiera elecciones convocadas» ha respondido Abascal. Fuentes de la formación aseguraron que es «ridículo» estar hablando de si va a haber ministros de Vox o no en un hipotético Gobierno y que al PP «le va a pasar lo mismo que a Sánchez cuando decía que no dormiría si pactaba con Podemos».