Robles transmite su preocupación a Indra por los retrasos en el programa de vehículos 8x8 Dragon

El contrato se suscribió el 25 de agosto de 2020 y, desde entonces, acumula demoras significativas

Robles transmite su preocupación a Indra por los retrasos en el programa de vehículos 8x8 Dragon

Ante el continuo incumplimiento de los plazos, la titular de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado este martes a Indra su preocupación por los «sucesivos retrasos» del programa de vehículos 8x8 Dragon para el Ejército de Tierra, según ha informado el Ministerio en un comunicado. Asimismo, ha informado a la compañía de que su departamento «se reserva las acciones oportunas».

