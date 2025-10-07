Robles transmite su preocupación a Indra por los retrasos en el programa de vehículos 8x8 Dragon

Ante el continuo incumplimiento de los plazos, la titular de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado este martes a Indra su preocupación por los «sucesivos retrasos» del programa de vehículos 8x8 Dragon para el Ejército de Tierra, según ha informado el Ministerio en un ... comunicado. Asimismo, ha informado a la compañía de que su departamento «se reserva las acciones oportunas».

Este mensaje ha sido trasmitido por la propia titular del Ministerio al presidente de Indra, Ángel Escribano, y al consejero delegado de la firma, José Vicente de los Mozos, en una reunión mantenida este martes en las oficinas de la empresa.

El contrato relativo al programa de vehículos 8x8 Dragon se subscribió el 25 de agosto de 2020 con el consorcio Tess Defense, liderado por Indra desde el mes de julio de ese mismo año. Durante estos cinco años, se han acumulado retrasos significativos respecto al calendario inicialmente acordado, no se han cumplido los objetivos de entrega fijados para 2024, y la transferencia de vehículos ha sido reprogramada varias veces.

El Ministerio de Defensa ya ha impuesto sanciones económicas al consorcio fabricante por las demoras y el incumplimiento de hitos técnicos, y la preocupación por esta situación ha sido reiterada públicamente por ámbitos políticos y por la propia Robles.

En abril de 2025 solo se ha recibido un pequeño lote de unidades, lejos de las 92 prometidas para 2024, y aún están pendientes de pruebas y certificación antes de entrar en servicio. Se espera que la entrega total de las 348 unidades contratadas se retrase hasta al menos 2027, con reprogramaciones anuales que todavía podrían variar según la evolución técnica y logística.

El consorcio Tess Defence, integrado por Indra, Santa Bárbara Sistemas, SAPA y Escribano Mechanical & Engineering, se encuentra bajo presión para acelerar el ritmo de producción y cumplir con los requisitos exigidos por la cartera que encabeza Robles.