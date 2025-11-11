Suscribete a
Congreso

El PP registrará una batería de preguntas sobre la última «maniobra a dedo» de Robles

Defensa adquiere a Turquía 45 aviones de entrenamiento sin concurso, según ha adelantado ABC

EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrud

El Ministerio de Defensa que dirige la socialista Margarita Robles ha contratado con la Turquía de Recep Tayyip Erdogan la fabricación de 45 nuevos aviones de entrenamiento para los pilotos españoles de la modalidad de caza y ataque, que sustituirán a los actuales —y ya ... obsoletos— F5, por un valor de más de 3.000 millones de euros (concretamente, 3.120). Y lo ha hecho, según ha informado ABC este martes, a dedo, esto es, una adjudicación sin concurso.

