El PP registrará una batería de preguntas sobre la última «maniobra a dedo» de Robles

El Ministerio de Defensa que dirige la socialista Margarita Robles ha contratado con la Turquía de Recep Tayyip Erdogan la fabricación de 45 nuevos aviones de entrenamiento para los pilotos españoles de la modalidad de caza y ataque, que sustituirán a los actuales —y ya ... obsoletos— F5, por un valor de más de 3.000 millones de euros (concretamente, 3.120). Y lo ha hecho, según ha informado ABC este martes, a dedo, esto es, una adjudicación sin concurso.

«Es su forma de actuar, una maniobra más del Gobierno y, encima, a dedo», ha denunciado la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, en una rueda de prensa posterior a la habitual Junta de Portavoces de los martes. A juicio de Muñoz, más de 3.000 millones de euros, «no parecen una partida de dinero poco importante como para que no hayan pasado por el Parlamento».

Es por ello que los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Baja ha anunciado que registrarán una batería de preguntas por escrito para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en concreto, el departamento de Robles, rindan cuentas sobre ello. «Vamos a hacer muchas preguntas sobre esta cuestión y el Ejecutivo tendrá que responderlas en este Parlamento», ha avisado la portavoz parlamentaria del PP.

En otro orden de cosas, Muñoz también ha anunciado que su grupo parlamentario también pedirá explicaciones al ministro del Interior, el también socialista Fernando Grande-Marlaska, por haber "obstruido" la investigación del Parlamento Europeo sobre los dos guardias civiles que perdieron la vida en Barbate (Cádiz), en febrero de 2024, arrollados por una narcolancha.

Todo ello, ha explicado la popular, después de que la misión de eurodiputados que acudieron a esta localidad gaditana para investigar las condiciones en las que trabajan allí las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar acusara al departamento de Marlaska de obstaculizar su labor e incluso de haber eliminado pruebas sobre este episodio.