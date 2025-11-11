Así es el Hürjet, un jet 'entrenador' turco ni siquiera fabricado

España ha elegido la compra de los aviones de entrenamiento turcos Hürjet y lo ha hecho sin someter a concurso su contratación, como ha revelado este diario. Más allá de las dudas sobre el procedimiento, ¿qué es lo que está adquiriendo el Ejército del Aire ... y del Espacio con este aparato y con qué finalidad?

El Hürjet es una aeronave diseñada por la compañía pública de defensa Turkish Aerospace Industries que actualmente está en fase de desarrollo: solo hay dos aparatos construidos en activo -uno de ellos aterrizó en 2024 en la base Aérea de Torrejón para su evaluación-. De hecho, ni siquiera han sido puestos en disposición los primeros aparatos a su primer cliente, la Fuerza Aérea de Turquía, cuya fecha de entrega está prevista para 2026. Ankara ha encargado estos aparatos para sustituir a los T-38, utilizados para entrenamiento avanzado en combate, y a los aviones F-5, empleados en exhibiciones acrobáticas, en su flota.

Su fabricante hace una definición del avión como un aparato de entrenamiento con posibilidad de ser utilizado en labores de combate ligero y patrullaje cercano. Este avión, supersónico y monomotor, tiene asientos en tándem para las labores de adiestramiento y es capaz de alcanzar 1,4 Mach (esto es, por encima de la velocidad del sonido) y un techo máximo de servicio de 45.000 pies de altura (13.716 metros), impulsado por un motor estadounidenses GE-F-404-104. El avión tiene una longitud de 13,6 metros, una envergadura de 9,5 metros y una altura de 4,1. El área de su ala es de 25 metros cuadrados.

Diversas fuentes destacan su rendimiento y maniobrabilidad y distintas capacidades de integración armamentística y de otros sistemas de vuelo.

Una necesidad para España

De hecho, también se destaca que los Hürjet pueden desempeñarse en los ejercicios Red Flag, de entrenamiento de combate contra otros aparatos, en el rol de cazas adversarios -Red Air-, ya que pueden simular las capacidades, aunque no llegan a ellas, de aparatos de superior gama.

Fuentes de la industria aeroespacial militar española conocedoras del modelo explican a ABC que nuestro país «necesita» un avión de este tipo para entrenar a los pilotos de combate. El adiestramiento de los pilotos de combate es progresivo y es con distintos tipos de avión, lo que, entre otras cosas, ayuda al mantenimiento y evita el desgaste de los cazas de alta gama como los F-18 o los Eurofighter Thypoon.

Los jóvenes pilotos primero hacen la formación básica -aprender a volar- con los Pilatus PC-21 -que sustituyeron a los C-101 para estas labores e incluso en las labores acrobáticas como se pudo ver con la jubilación de la Patrulla Águila y su sustitución por la Formación Mirlo en la última Fiesta Nacional- que van más lentos y es con ellos más fácil y barata la enseñanza. Después pasan al entrenamiento avanzado -donde entraría el Hürjet para reemplazar a los F-5- donde se usa un avión con una maniobrabilidad más similar a la de un caza real. Por último, se realizaría la formación específica en función del tipo de caza específico que utilizarán en realidad, resumen estas fuentes.

Así se evita, por ilustrarlo con un dato, que los futuros líderes del combate aéreo de nuestras fuerzas armadas pasen de aparatos que alcanzan una velocidad máxima de 680 km/h de los Pilatus a los 1900 de un F-18.

Queda la incógnita de si este prototipo turco, que todavía no ha debutado en ningún entrenamiento real, podrá desempeñar la operativa para el entrenamiento avanzado prometida mejor que otras posibilidades del mercado.

Los primeros Hürjet, 'españolizados' por la intervención que tendrá en su desarrollo la compañía Airbus, que llegarán al Ejército del Aire, según comunicó Defensa, sustituirán a los F-5 del Ala 23 destinados en la base de Talavera la Real (Badajoz), que será la base de este entrenador para los pilotos españoles.