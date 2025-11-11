Suscribete a
Así es el Hürjet, un jet 'entrenador' turco ni siquiera fabricado

Desarrollado por la empresa aeroespacial pública turca, este aparato está diseñado para labores de adiestramiento avanzado de aparatos a reacción con la posibilidad de tener labores de combate ligero y patrullaje cercana

Robles premia a Erdogán con un contrato a dedo de 3.000 millones

Robles, visita el avión entrenador Hürjet en la feria de defensa Feindef
Robles, visita el avión entrenador Hürjet en la feria de defensa Feindef efe

David Yagüe y Carlos Mullor

España ha elegido la compra de los aviones de entrenamiento turcos Hürjet y lo ha hecho sin someter a concurso su contratación, como ha revelado este diario. Más allá de las dudas sobre el procedimiento, ¿qué es lo que está adquiriendo el Ejército del Aire ... y del Espacio con este aparato y con qué finalidad?

