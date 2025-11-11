Suscribete a
Robles premia a Erdogan con un contrato a dedo de 3.000 millones

Defensa compra a Turquía un avión de entrenamiento sin concurso tras una cita entre Sánchez y el presidente turco

El régimen de Ankara ni siquiera ha empezado a fabricar el avión y solo tiene dos prototipos de cuatro exigibles

Así es el Hürjet, un jet 'entrenador' turco ni siquiera fabricado

El jet turco Hürjet
José A. Pérez

El Ministerio de Defensa, cuya titular es la socialista Margarita Robles, ha decidido contratar por un valor de más de tres mil millones de euros, 3.120 exactamente, la fabricación de un avión turco que sustituirá a los actuales F5 que desempeñan la labor ... de formación de los pilotos de caza y ataque españoles, lo que técnicamente se denomina como un nuevo «entrenador avanzado del Ejército del Aire y del Espacio».

