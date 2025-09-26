El PP exige la comparecencia de Robles en el Congreso debido a sus más de 900 días de ausencia en el Consejo de Ministros

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de la ministra Margarita Robles en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Los populares critican que la ministra no comparezca ante los medios en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministro, por ello la citan en estas reuniones para buscar respuestas acerca de sus ausencias y las decisiones tomadas al frente del ministerio.

La solicitud, firmada por parte de la portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, fue enviada el pasado 22 de septiembre, y busca recibir explicaciones acerca de contribución del ministerio de Defensa a la operación 'Centinela Oriental' presentada por la OTAN tras las habituales violaciones del espacio aéreo de la Alianza Atlántica por parte de drones rusos.

La comparecencia de la ministra Robles servirá para responder ante los populares a las preguntas que, habitualmente, tiene la oportunidad de no contestar. Para encontrar la última vez que la responsable de las Fuerzas Armadas compareció tras el Consejo de Ministros, hay que remontarnos al 14 de marzo de 2023. No es habitual que la ministra responda a los medios. En muchas ocasiones ni el equipo de comunicación de la ministra sabe si realizará declaraciones o responderá ante las preguntas de los periodistas.

Estas ausencias en ruedas de prensa y comparecencias chocan con el momento de tensión geopolítica. Estas tienen mucho que ver con la mala relación que tiene con gran parte de los socios parlamentarios del PSOE.

Las diferencias entre el principal partido del Gobierno y Sumar, ERC o Podemos en cuestiones de Defensa, indican fuentes gubernamentales consultadas por ABC, están tras la decisión de no permitir a Robles someterse a las preguntas de los medios de comunicación, «evitando así declaraciones que puedan molestar al resto de partidos». Informa Joan Guirado.

Y es que a diferencia de sus primeros años en el Gobierno, cuando su presencia ante las cámaras era habitual, ahora ya no solo no aparece por la sala de prensa del Consejo de Ministros, prácticamente tampoco concede entrevistas ni hablar en los tradicionales 'canutazos' para dejar algún tipo de mensaje o aclarar alguna cuestión.